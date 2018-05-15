Представник України в ООН назвав негідником українського консула, звинуваченого в антисемітизмі

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав негідником українського консула у Німеччині Василя Марущинця, щодо якого МЗС відкрило дисциплінарне провадження у відповідь на розслідування блогера Анатолія Шарія, який продемонстрував антисемітські вислови на буцімто сторінці Марущинця у соціальній мережі Facebook.

Також у Facebook опублікували скріншот буцімто посту дипломата, де він позує з тортом, на якому написано: «60 (років – ред.) Mein Kampf».

«Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС...В усіх деталях ґрунтовно розберемося», – раніше заявив у Twitter міністр закордонних справ Україні Клімкін.

Володимир Єльченко заявив у Twitter, що знає Марущинця і назвав того негідником (schmuck – ред.).

«Знав такого – справжній негідник! Не судіть Україну за такими, як він», – заявив Ельченко у Twitter.

Раніше він висловив здивування, що Марущинець «потрапив в МЗС».

«Кваліфікація – нуль – ще в 2004 році мав бути звільнений, не пройшовши атестацію, але заховався за Майдан – невже ж протягом майже 14 років ніхто цього не помітив та ще й відправили до Гамбургу?», – твітує представник України в ООН.