МЗС: Україна засуджує будь-які прояви нетерпимості чи публічні антисемітські заклики

Україна засуджує будь-які прояви нетерпимості чи публічні антисемітські заклики, заявило Міністерство закордонних справ України.

«Правоохоронні органи розслідують та притягають до відповідальності кожного винного в таких правопорушеннях. Подібні ганебні провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який за допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію та вкотре кинути на Україну тінь антисемітизму», – зазначили в МЗС.

У відомстві нагадали, що в жовтні 2017 року Національна поліція України викрила угруповання, яке, за її даними, роками вчиняло напади на місця релігійного паломництва, пам’ятки архітектури й культові споруди, у тому числі здійснювало осквернення синагог. Правоохоронці стверджують, що угруповання координувалося з Росії.

Також у МЗС заявили, що за результатами опитування PEW Research Center рівень антисемітизму в Україні є найнижчим у Центрально-Східній Європі.

3 травня поліція Одеси порушила кримінальну справу через публічні антисемітські заклики під час акцій у місті 2 травня.

Тоді в Одесі пройшов «Марш українського порядку», присвячений річниці трагедії в Будинку профспілок у 2014 році. У ньому взяли участь представники ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Національних дружин», «Вуличного фронту» і «Правого сектора». Під час маршу представниця одеського обласного осередку «Правого сектору» Тетяна Сойкіна виступила із заявою, яку можна кваліфікувати як антисемітську. Проте пізніше вона вибачилася за свої слова.

4 травня президент України Петро Порошенко заявив, що засуджує будь-які прояви нетерпимості й антисемітизму в Україні. Він наголосив, що влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу через належність до іншого віросповідання, нації або культури.