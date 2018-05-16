Сайдік підтримав ініціативи Волкера щодо миротворців ООН на Донбасі

16 травня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Посередник від ОБСЄ на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську посол Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту зробити усі необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи Донецької фільтрувальної станції, яка постачає воду сотням тисяч людей по обидві сторони від лінії розмежування.

На засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську представники угруповань із так званих ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) запропонували український стороні обмін полоненими за новою формулою «157 на 20» – за 20 українських бранців вони вимагають 157 затриманих та засуджених бойовиків.

Українська сторона знову наполягала на своїй пропозиції Росії щодо обміну 23 російських громадян, засуджених за злочини проти української держави, яких Україна готова передати Російській Федерації для звільнення політв’язнів і заручників, котрі нині перебувають у Росії. У тому числі Олега Сенцова, який від 14 травня на знак протесту почав голодування в російській тюрмі.

Росія на цю пропозицію навіть не відповіла.

Представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко зробила за підсумками переговорів, у яких вона брала участь у дистанційному режимі, заяву, що «немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих».

Посередник на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік сказав після їхнього завершення, що теми полонених та зниклих безвісті знову обговорювалися, але казати про якісь цифри він обережно відмовився.

«Вважаю, що це питання переговорів. Звичайно, такі цифри є, але від мене ви їх не почуєте. Ці питання обговорюються дуже ретельно, в подробицях, і якщо буде зустріч на рівні «норманського формату», маємо надію, що там буде прогрес саме в цьому питанні», – зазначив Сайдік.

Сайдік зустрічався з Волкером, буде ще дві зустрічі

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про діяльність спецпредставника США в Україні Курта Волкера, який проводить зустрічі на Донбасі та в Києві, посол Мартін Сайдік повідомив, що останнім часом особисто бачився з ним і ще будуть зустрічі.

Я мав честь та радість зустріти Волкера. Його зусилля необхідні, залучення сил ООН могло б дійсно сприяти вирішенню конфлікту

«Я мав честь та радість зустріти пана Волкера минулого тижня у Вашингтоні. І я його побачу у четвер та суботу у Відні та Братиславі. Я думаю, що його зусилля необхідні, і вважаю, що залучення сил ООН могло б дійсно сприяти вирішенню конфлікту на Сході України», – такими словами посол ОБСЄ підтримав тезу Волкера про необхідність міжнародної миротворчої місії на Донбасі.

Обстріли в районі ДФС тривають

Посол Мартін Сайдік повідомив, що підгрупа з питань безпеки знову обговорювала діяльність Донецької фільтрувальної станції (ДФС), яка забезпечує водою сотні тисяч людей по обидві сторони від лінії розмежування на Донбасі.

На жаль, обстріли в районі станції тривають, констатував Сайдік, незважаючи на гарантії безпеки з обох сторін та зміцнене патрулювання СММ ОБСЄ.

Наступного тижня підгрупа з питань безпеки ще раз обговорить ситуацію довкола ДФС у режимі відео-конференції, і є різні варіанти для вирішення цього питання, сказав Сайдік.

«У зв’язку з цим я звертаюся до сторін із наполегливим проханням зробити усі необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи Донецької фільтрувальної станції, безпеки її персоналу та спостерігачів СММ», – зазначив посол ОБСЄ.

Сайдік також висловив стурбованість ростом числа жертв серед цивільного населення на Донбасі у квітні цього року. Він знову закликав сторони робити все можливе, щоб запобігти жертвам серед цивільного населення.

«Я буду це робити стільки разів, скільки буде потрібно, хтось має виступати за інтереси людей, які мешкають у зоні конфлікту», – сказав Мартін Сайдік.

Наступне засідання ТКГ має відбутися 30 травня.