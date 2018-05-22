Закон про колаборантів може бути застосований проти кого завгодно – політолог

Під закон про колаборантів має підпадати якомога менше людей, вважає експерт з питань безпеки Юлія Каздобіна. В іншому разі, побоюється вона, він відлякуватиме мешканців окупованих територій. А політолог Віктор Небоженко нагадує: окрім колаборантів в зоні окупації, є й ті, хто живе на підконтрольній Києву території і також може підважувати українську державність.

Громадський активіст, один з авторів законопроекту про колабораціонізм Віталій Овчаренко переконаний, що з колаборантами точно потрібно щось робити і закон щодо них повинен бути.

Було б ідеально, якби ми пішли по шляху балтійських держав, ввели дві процесуальних справи

«Ми позивалися про адміністративне обмеження на декотрі державоутворюючі, державофундаментальні професії, на рахунок яких (людей – ред.) було доведено, що вони є колаборантами, для того, щоб ці люди, на рахунок яких було доведено, що вони були колабораціоністами, щоб, якщо їхні діяння не підпадають під Карний кодекс, щоб вони потрапляли під Адміністративний кодекс. На рахунок ініціативи нашого президента закону про громадянство, то взагалі було б ідеально, якби ми пішли по шляху балтійських держав, які ввели дві процесуальних справи»,- вважає Овчаренко.

Однак політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко побоюється, що такий закон відкриє простір для зловживань.

Такий закон може бути використаний в ідеологічній боротьбі з боку Росії

«В нас цей закон, враховуючи слабкість судової практики та справедливості, м’яко скажу, може бути застосований проти кого завгодно, це перше. Друге: нас же ніхто не захоплював, давайте відверто. Нам потрібно буде звільняти, і Україна обов’язково поверне собі території, окуповані Росією, та територію Криму. І от зараз такий закон може бути використаний в ідеологічній боротьбі проти української держави з боку Росії. Вони будуть казати: на вас чекають найстрашніші кари через закон про колаборантів», – припускає Небоженко в ефірі Радіо Свобода.

Експерт Української фундації безпекових студій Юлія Каздобіна заперечує: Кремль і так використовує невизначеність та заяви народних депутатів щодо відповідальності за колабораціонізм для своєї пропаганди. Натомість вона звертає увагу на важливість конкретики.

Треба визначити, якій меті слугуватиме цей закон

«Нам треба визначити, якій меті слугуватиме цей закон. Тобто чого ми хочемо досягти цим законом і коли хочемо його прийняти. Тому що тут є такий фактор, що закон не має зворотньої сили, і якщо ми будемо його приймати вже після закінчення окупації, то чи зможемо ми притягнути до відповідальності тих людей, яких хотіли б?» – питає Каздобіна.

На її думку, закон має чітко формулювати, на кого саме поширюється і яку відповідальність передбачає. Кількість потенційних обвинувачених, на її думку, не має бути великою.

Він має зачіпати якомога меншу кількість людей

«Також треба мати на увазі, що він має зачіпати якомога меншу кількість людей, тому що якщо воно буде дуже широко, як у цьому законі про громадянство, який вносив президент, то воно дійсно буде відлякувати громадян України, які лишаються на окупованій території», – вважає вона.

Віктор Небоженко нагадує: окрім тих, хто співпрацює з окупантами на непідконтрольних територіях, є колаборанти і поза ними.

Частина громадян, які ставляться до української держави негативно, можуть давати приводи для колаборації

«Частина бізнесменів, політиків, депутатів, громадян, які ставляться до української держави достатньо негативно, можливо, під впливом російської пропаганди, а може, й ні, можуть також давати приводи для колаборації. Це теж велика проблема. Насправді в нас одразу дві групи: ті, хто на окупованій території, і ті, хто все ще не приймає українську державу як історичну даність», – констатує він.

Юлія Каздобіна сподівається, що при написанні закону враховуватимуть помилки, які були у законі про люстрацію, і шпарин для обходу законодавства не залишиться.

Можна попрацювати над текстом закону і виписати процедури, які б не дозволили обходити

«Можна попрацювати над текстом закону про колаборантів і виписати ці процедури, які б не дозволили обходити. І також виписати джерела доказів, тобто звідки ми будемо брати докази, щоб не порушити принцип презумпції невинуватості. В принципі, час у нас є, і якщо добре над цим законом попрацювати, все чітко визначити, то, думаю, можливість прийняти добрий закон, який буде мати позитивні наслідки, все ж таки є».

Небоженко наголошує: застосування закону має бути максимально гласним, аби уникнути зловживань. Крім того, на його думку, має зберігатись опція «другого шансу».

Найголовніше: щоб вирок мав зворотній хід для частини людей

«Він (закон – ред.) має бути дуже обмежений і достатньо прозорий – прозорий навіть для того, щоб моральний тиск був на тих, кого визнали колаборантами. Хай всі знають і пам’ятають. Найголовніше: щоб вирок або політико-юридичний осуд, який буде на основі закону про колаборантів, мав все-таки якийсь зворотній хід для частини людей – тих, хто перевиховався і щось зробив для України. Давайте відверто: після деокупації Донецька та Луганська там же не призначать старост зі Львова, Івано-Франківська –це будуть місцеві адміністрації, місцеві люди. Просто їх провина буде менша, ніж провина інших», – аргументує він.

Водночас політолог зауважує, що в політиці держави щодо колаборантів бракує системності.

«Не можна наскоками. Я ніколи від президента Порошенка за чотири роки – без всякої іронії кажу – не чув слів: давайте боротися з колаборантами. У зв’язку з чим виникла ця тема зараз? Я не бачу якогось політичного курсу», – зізнається він.

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