Культурному фронту Путіна проти України допомагають колаборанти (огляд преси)

Росія докладає надзусиль для культурної експансії в Україні. Адже культурне панування, як переконує тижневик «Країна», є ментальною основою для всіх інших видів панування. Видання стверджує, що засилля російського шоу-бізнесу, російської книжки, російських радіостанцій тощо в Україні не є проявом некорисливої любові до чистого мистецтва. Це спланована, цілеспрямована, свідома й добре організована політика Росії проти України. Тижневик стверджує, що прихильники «русского мира» з екранів «Інтера» й інших колабораційних телеканалів прагнуть знищити українську ідентичність, втримати українців у полоні «единого культурного пространства». Путін добре розуміє, що культура – це ключовий фактор ідентичності нації, що ЗМІ – ефективний інструмент русифікації, а отже, деформації української ідентичності. В умовах війни фактор культури й ідентичності перетворюється на могутню зброю, наголошує тижневик «Країна».

Дописувач тижневика «Новое время» зазначає, що не можна прикривати патріотизмом невігластво, інакше в найближчому майбутньому Україна може воскресити в собі Радянський Союз з його цензурою і переслідуванням інакомислячих. Про те, що потрібно робити, щоб в Україні патріотизм не став синонімом слова халтура і був прирівняний до пропаганди, йдеться в статті «Патріотизм, культура і халтура».

Доки в Україні будуть відсутні політики, які представляють інтереси середнього бізнесу, держава не зміниться, переконує експерт тижневика «Країна». Великі корпорації створюють корпоративний планктон. Натомість середній бізнес формує вільнодумних людей. Він виникає, живе й зростає в конкурентних умовах. Це стимулює розвиток. Для країни – не створює ситуації, коли економіка держави залежить від однієї чи двох компаній або галузей економіки. Це розділення ризиків і залежностей, підприємницький дух, постійні інновації. Тижневик пише, що є три ключові фактори, що стримують інвестиції: найменший – війна, вона мало кого лякає. Два інші – корупція й вибори. Поки нова політична сила в Україні не сформована, відбуватиметься перерозподіл впливу між наявними групами. Українцям доведеться обирати між теперішньою владою й популістами, переконує експерт тижневика.

Україна вперше за всю історію змогла дати відсіч «Газпрому» в багаторічній газовій війні. Однак, як наголошує тижневик «Новое время», якщо спочивати на лаврах, перемога може вислизнути. Єдиний варіант зберегти транзит – знайти європейського партнера, який домовиться з Росією. Подібний партнер – велика європейська компанія – укладе контракт із «Газпромом» на поставку енергоносія, маючи договір з українською газотранспортною системою. Поки ж Києву варто готуватися до гіршого, попереджає експерт тижневика. Після того, як Москва не отримала бажаного шляхом зниження прокачування газу, можна очікувати диверсій, кібератак на ГТС. Так росіяни спробують довести неспроможність українського трубопроводу. Тож якщо уряд не забезпечить інвестицій в ГТС за рахунок приходу західного партнера, і не почне проводити прозору політику в сфері видачі ліцензій на нафтогазодобування, здобута перемога в Стокгольмському арбітражі може виявитися марною, наголошує тижневик. Стаття називається «Ведмідь у капкані».

Глобальна діджіталізація перетворює онлайн-знайомства в звичний спосіб почати романтичні відносини, а ринок таких сервісів – у багатомільярдну індустрію. Сьогодні в інтернеті знайомляться вже 300 мільйонів землян. Докладніше про індустрію розповідає тижневик «Новое время» в публікації «Гігабайт любові».