Річард Пайпс – історик, який вгадав суть радянського тоталітаризму

Днями у Сполучених Штатах у віці 94 років помер відомий сов’єтолог, експерт з історії Росії, автор багатьох крижок, професор Річард Пайпс. Його також пам’ятають як експерта, який допомагав президентові США Рональду Рейгану формулювати підходи і політику до СРСР. Річард Пайпс також запам’ятається тим, що у 1999 році – за рік до приходу до влади Володимира Путіна – передбачив можливий поворот Росії до авторитаризму.

Річард Пайпс був видатним гарвардським істориком, фахівцем з російської та радянської історії і був відомий тим, що виступив проти домовленостей США з СРСР, що й стало наріжним каменем президенства Рональда Рейгана, який називав Радянський Союз «імперією зла».

Пайпс займався історією Росії і СРСР після революції 1917 року, яку він вважав однією з найважливіших подій 20-го століття.

На відміну від багатьох істориків, які вважали революцію 1917 року пролетарським повстанням або реалізацією високих соціалістичних ідеалів, Пайпс не мав ілюзій щодо більшовицького перевороту і режиму, який постав внаслідок нього.

Пайпс вважав революцію 1917 року переворотом, здійсненим Леніним та його опричниками, які придушили будь-які надії на російський перехід до демократії

«Він зосереджувався на революції 1917 року як на джерелі радянського тоталітаризму. На його думку, це не було всенародне повстання мас, як вважали ревізіоністи, які прагнули знайти легітимність, якої хотів радянський комунізм. Він дивився на це інакше – як на переворот, здійснений Леніним та його опричниками, які придушили будь-які надії на російський перехід до демократії», – пише в некролозі про Річарда Пайпса американське видання The National Interest.

Видання додає, що у своїй праці «Російська революція» Пайпс зазначив, що створення ЧК (Надзвичайної комісії – прообразу НКВС-КДБ– ред.) означало «закладення поліцейської держави, і це сталося коли ще Ленін керував і відбулось з його ініціативи».

Пайпс змальовував Леніна як спраглого до влади жорстокого шахрая, який заклав підвалили для сталінського режиму

Він змальовував Леніна як спраглого до влади жорстокого шахрая, який заклав підвалили для сталінського режиму.

Перу Пайпса належать також книжки «Росія за старого режиму» та «Росія під більшовицьким режимом». Усього він видав два десятки книжок.

«Він фундаментально змінив погляд людей на Росію», – сказав американський історик Фредерік Старр газеті Тhe Boston Globe в 1999 році.

«Він розглядав більшовицьку партію як конспіративну, глибоко непопулярну кліку, а не як авангард масового руху. Він пролив нове і жорстке світло на більшовицьку кампанію проти селянства, яке, як він доводив, Ленін намагався знищити як реакційний клас. Він також звинувачував Леніна в закладенні підвалин терористичної держави, яку його наступник Йосип Сталін довів до довершеного стану», – пише в некролозі газета The New York Times.

Пайпс розглядав більшовицьку партію як конспіративну, глибоко непопулярну кліку, а не як авангард масового руху

В кількох некрологах на смерть Річарда Пайпса, зазначається, що його моральність формувалась під впливом власного життєвого досвіду як польського єврея, який змушений був втікати від нацистської окупації Польщі.

Сам Пайпс в мемуарах писав, що хотів присвятити своє життя аби «поширити моральний посил, показуючи з використанням історичних прикладів, як злісні ідеї можуть породити злісні наслідки».

Як зазначає у своєму некролозі газета The Washington Post, погляди Пайпса часто вирізняли його від інших науковців-істориків, яких він часом називав апологетами, які не розуміли реальні наслідки авторитарного правління.

Вони пишуть безкровну історію про часи, які потопали в крові

«Вони пишуть безкровну історію про часи, які потопали в крові», – писав Пайпс в 2003 році.

СРСР оголосив Річарда Пайпса персоною нон-ґрата, його не можна було цитувати в радянських ЗМІ, а Кремль навіть санкціонував видання книжки під назвою «Річард Пайпс: фальсифікатор історії». До речі, як пише газета, Пайпс охоче роздавав цю крижку відвідувачам у своєму офісі в Гарвардському університеті.

В 1976 році тодішній директор ЦРУ Джордж Буш-старший (який потім стане президентом США і за президентства якого розпадеться СРСР– ред.) запросив Пайпса до групи аналітиків, які повинні були оцінити військову силу СРСР. Це була так звана «Команда Б» (Team B).

Пайпс вважав хибним підхід, що базувався на довгостроковому роззброєнні і стримуванні між США та СРСР. Він був переконаний, зазначає The Washington Post, що СРСР готовий був навіть вдатися до ядерної війни, і що він вийде з гонки озброєнь лише коли постане перед переважаючою військовою міццю США.

Тобто, Пайпс був опонентом безумовної співпраці з СРСР і такої, що не мала чітких часових рамок, вважаючи, що Холодна війна завершиться лише тоді, коли СРСР протистоятиме американська військова потуга.

​Вплив на Рейгана

Після обрання Рональда Рейгана в 1980 році президентом США, Пайпс став членом Ради національної безпеки як експерт-сов’єтолог, і він, як вважають, впливав на твердішу лінію Рейгана щодо СРСР.

Пайпса вважають одним з авторів промови Рейгана в британському парламенті у 1982 році, в якій президент США передбачив «марш свободи і демократії, який залишить марксизм-ленінізм на згарищі історії».

Мені ігнорували, мене абсолютно ненавидили. Тепер на мене дивляться як на людину, яка говорила правду

Пайпс, повернувшись до Гарварда після кількох кроків роботи на адміністрацію США, казав, що багато колег-істориків прохолодно ставились до нього.

«Мені ігнорували, вони мене абсолютно ненавидили, – казав Пайпс в 1991 році після розпаду СРСР. – Тепер же ж на мене дивляться як на людину, яка говорила правду».

В своїх працях щодо російської історії, Річард Пайпс вгледів сдід автократичних лідерів в Росії – принаймні з 18 століття, крізь комуністичну епоху і далі.

«Зараз вони (росіяни) на перехресті, – сказав Пайпс в 1999 році перед першим обранням Володимира Путіна президентом. – Я не думаю, що існує найменша ознака повернення комунізму… але цілком можливо, що вони підуть до якогось авторитарного режиму – і це вписуватиметься в їхні традиції».