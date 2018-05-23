Британія підтримала США та Україну в критиці «Північного потоку-2»

Міністр закордонних справ Великобританії Боріс Джонсон приєднався до позиції США, засудивши «роз’єднувальний» план Німеччини щодо продовження будівництва газопроводу «Північний потік-2», який іде з Росії до Німеччини, і зазначивши, що проект може збільшити залежність європейських споживачів від «зловмисної російської держави», повідомляє видання The Guardian.

Велетенський трубопровід став лакмусовим папірцем того, як Європа може налагодити робочі відносини з Москвою і все ж захистити свої ліберальні цінності від російської загрози.

Хоча Джонсон у листі не закликає припинити проект, він зазначає, що Великобританія рішуче підтримує Україну з цього питання

У листі до парламентарів Джонсон наголосив на тому, що енергобезпека має базуватись на тому, щоб єдиний постачальник не мав монопольного контролю. Він також зауважив, що ЄС має право змінити власні директиви, щоб забезпечити рівну конкуренцію між трубопроводами і зобов’язати Німеччину дозволити використовувати трубопроводи для неросійського газу.

Хоча Джонсон у листі не закликає припинити проект, він зазначає, що Великобританія рішуче підтримує Україну з цього питання. Україна очолювала опозицію до трубопроводу, бо Росія планує обійти наявний трубопровід, що проходить через Україну і приносить Києву дохід у 2% ВВП щорічно.

Питання «Північного потоку-2» стало основним на переговорах минулої п’ятниці в Сочі між канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. Меркель підкреслювала, що проект є суто комерційним, і закликала президента Росії гарантувати подальше використання українського трубопроводу, однак Путін зазначив, що це відбудеться тільки в разі, якщо буде економічно виправдано.

Великобританія, увага якої була прикута до Brexit, дотепер не висловлювала рішучої позиції стосовно «Північного потоку-2».