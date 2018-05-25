Виглядає так, що росіяни купують провідні країни Європи – Цимбалюк про зустріч Макрона і Путіна

Гості передачі «Ваша Свобода»: Маркіян Лубківський, надзвичайний і повноважний посол України; Роман Цимбалюк, кореспондент інформагенції УНІАН у Росії.

Президенти Франції і Росії зустрілися у Санкт-Петербурзі. Емманюель Макрон офіційно приїздив на Міжнародний економічний форум, однак, очевидно, що головною темою його візиту була зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, а також російсько-французькі переговори, на які приїхала представницька французька делегація – міністри, бізнесмени, діячі культури, представники так званого Тріанонського діалогу, двостороннього діалогу між Росією і Францією.

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Віталій Портников: Пане Лубківський, те, що Емманюель Макрон та Ангела Меркель їздять до Росії, допомагає реальному діалогу?

Макрон шукає свою нішу. Знаходиться у конкуренції з канцлером Німеччини

​Маркіян Лубківський: Вони їздять не тільки до Росії. Нещодавно повернулися з США. Це все частини однієї ланки одного ланцюга. У випадку Макрона – він, очевидно, шукає свою нішу. І ця ніша виглядає доволі суттєвою і лідерською. І він десь знаходиться, на мою думку, у конкуренції з канцлером Німеччини. Без всякого сумніву між Німеччиною і Францією після того, як Меркель була затверджена канцлером, конкуренція розвиватиметься...

Як можна поєднати «Північний потік» і звинувачення Росії в агресивній поведінці не лише щодо України, а й до всього світу? Російська Федерація використовуватиме і діалог з Меркель, і з Макроном, щоб показати, що мова йде про «володаря світу», який на одному рівні з Трампом, Меркель, Макроном може вирішувати долі цілих країн. І нам треба спробувати знайти ті моменти, які для нас можуть бути корисними.

Путін сказав одну річ, яку варто почути – не виключає варіанту, коли можна говорити про обмін журналістів. Макрон може відіграти ключову роль у звільненні Сенцова

Я в цьому моменті згадав би про долю Олега Сенцова. Макрон зустрічався з вдовою Солженіцина – Наталією, з представниками «Меморіалу». Про звільнення Сенцова теж йшла мова. Путін сказав одну річ, яку варто почути – він не виключає варіанту, коли можна говорити про обмін журналістів. Десь ситуація мала би рухатися у цьому напрямку. Макрон може відіграти ключову роль у звільненні Сенцова. Мені здається, що про це вже можна говорити.

– Романе, для російського керівництва що таке діалог з західними лідерами?

Роман Цимбалюк: Росіяни тим самим демонструють, що ніякої ізоляції немає, а з іншого боку, Російська Федерація проводить політику з західними бізнесменами, з потужними європейськими компаніями, які вже через свої уряди лобіюють співпрацю з Російською Федерацією.

Виглядає, що росіяни купують провідні країни і провідні еліти країн Європи. Гроші перемагають принципи

Зараз виглядає, що начебто росіяни купують провідні країни Європи і провідні еліти країн Європи. Відверто кажучи, це виглядає не дуже приємно. Демонструється така ситуація, коли гроші перемагають принципи.

У російському суспільстві переважає зараз така думка, що всі прекрасно знають, що росіяни є на Донбасі, але «доведіть нам». Всі докази зводяться до того, що свою провину має визнати Росія. А так всі все розуміють, але ніхто нічого зробити не може.

Ситуація з бортом Качинського, інші речі – Росія складно бере на себе будь-яку відповідальність

​Маркіян Лубківський: Вони ніколи не візьмуть на себе відповідальність, так як не брали відповідальність за жоден інцидент чи теракт. Ситуація з бортом Качинського, інші речі – Росія складно бере на себе будь-яку відповідальність. Треба подивитися, що Макрон говоритиме, повернувшись до Парижу.

Макрон, очевидно, найближчим часом запропонує дати для проведення зустрічі у «нормандському форматі». Якщо говорити про перспективи, то, я думаю, така зустріч відбудеться якомога швидше. Чим ближче до виборів в Україні, тим активність міжнародна і політична більше згасатиме. Така зустріч, за моїми прогнозами, може відбутися у червні цього року. Результати складно передбачити...

Цинізм Путіна: кожного українця, який утримується у полоні, продаватиме втридорога

У чому полягає цинізм Путіна? Він кожного українця, який утримується у полоні, продаватиме втридорога. Людей у заручниках є дуже багато. У такий спосіб намагатиметься демонструвати, що він йде назустріч Україні, а з іншого боку, буде розтягуватиме цей процес.

Я хочу, щоб ми вийшли з певної зони недооцінки Російської Федерації. У нашому політикумі і навіть в дипломатії існує таке ставлення до російської дипломатії, що вони – дурні, негідники, на цьому треба ставити крапку. Там працюють досвідчені, цинічні і висококласні дипломати.

– Я вважаю, що керівники «нормандського формату» не зустрінуться найближчим часом і в принципі можуть не зустрітися в час перебування Ангели Меркель на посаді федерального канцлера, Петра Порошенка – на посаді президента України, а Емманюеля Макрона – на посаді президента Франції. Путін може всіх їх пересидіти – це ясно.

Роман Цимбалюк: Як на мене, росіяни зараз зайняли тактику дуже просту – чекають виборів президента України. У залежності від того, що в нас там вийде, або цей формат якимось чином розблоковують, щоб «продати» Донбас на своїх умовах – щоб нова українська влада визнала, що у нас громадянська війна, а не російське вторгнення, а якщо зовнішня політика України не зміниться після 2019 року, то так само будуть ритуальні розмови про те, що альтернативи немає, дуже важливий формат, але навіщо зустрічатися, якщо і так зрозуміло, що ми ні до чого домовитися не можемо...

І можна погодитися з формулюванням негідники, але дуже розумні і дуже багаті.

Обсяг французьких інвестицій в російську економіку після 2014 року вимірюється в десятках мільярдів євро

Зараз проходить пітерський економічний форум – обсяг французьких інвестицій в російську економіку після 2014 року вимірюється в десятках мільярдів євро та доларах. Коли такий інтерес до цієї величезної країни, коли ці фінансові групи у себе вдома та у тому ж Парижі, мають через своїх лобістів відстоювати всі ці речі, то Україна або на другорядному, або ж на третьорядному місці.

Президент Франції знаходиться у такій ситуації, що, зрозуміло, що «своя сорочка ближче до тіла». Нам дуже сильно розраховувати на допомогу Європи у протистоянні з Росією, мабуть, просто не варто.