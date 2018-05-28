Футбол в Україні – забавка для олігархів – Доній

Український футбол не матиме розвитку, доки є об’єктом інтересу виключно олігархату, вважає громадський діяч Олександр Доній. Таку думку він висловив, підбиваючи підсумки фіналу Ліги чемпіонів, що на вихідних відбувся пройшов у Києві. Доній також вказав на окремі недоліки підготовки та інфраструктури, серед яких, втім, немає нарікань на роботу правоохоронців. За словами ж речника Нацполіції Миколи Гулевича, іноземні гості лише кілька десятків разів повідомляли про правопорушення, і загалом порядок у столиці протягом масових гулянь вдалося забезпечити.

Президент Асоціації спортивних журналістів України Михайло Волобуєв зазначає, що Київ впорався з організацією фіналу Ліги Чемпіонів – обійшлося без масових сутичок.

Я давно не бачив нічого подібного

​«Все було, на мій погляд, по вищому розряду. Київ зумів провести гідно цей фінал. Я давно не бачив нічого подібного. Навіть «Євро 2012» поступається значно нашому фіналу. Тут було все сконцентровано. Прийняти таку величезну кількість людей за два дні. І «Бориспіль» спрацював, на мою думку, добре, та й поліція, в принципі, спрацювала добре», – ділиться враженнями Волобуєв.

Заступник директора департаменту комунікації Національної поліції України Микола Гулевич також запевняє, що правоохоронці змогли забезпечити громадський спокій під час багатотисячних заходів.

Поліція, наскільки могла, впоралась

​«З огляду на масштабність такого заходу – в одному місці знаходилось кілька тисяч іноземних вболівальників – то поліція, наскільки могла забезпечити правопорядок і спокій і гостей столиці, і самих українців, настільки вона, я вважаю, із цим завданням впоралась», – зазначив Гулевич.

За його словами, поліція отримала кілька десятків звернень щодо правопорушень від іноземних гостей, з яких лише двадцять ознаки кримінальних. Переважно йдеться про крадіжки, проте пізно ввечері 24 травня кілька іноземних вболівальників зазнали нападу. За словами представника поліції, слідчі кваліфікували дії нападників як хуліганство.

Стаття «хуліганство» передбачає безпричинний напад, але якщо причини були, слідчі мають це з’ясувати

​«Стаття «хуліганство» передбачає безпричинний напад, але все ж таки, якщо якісь причини були, то слідчі мають це з’ясувати в рамках відкритого кримінального провадження, зокрема опитуючи і тих, кого затримали поліцейські за напад, і самих потерпілих», – запевняє він.

Громадський діяч, народний депутат попередніх скликань Олександр Доній каже, що не має претензій до роботи поліції. Відзначає також і зусилля комунальників, які досить швидко очистили центр міста від наслідків масових гулянь.

Натомість сама гра, на його думку, сильно втратила після травми нападника «Ліверпуля» Мохаммеда Салаха.

Якби на полі був Салах, гра була б цікава

​«Навіть після першого голу, який достатньо кумедно забив Бензема, «Ліверпуль» досить швидко зумів відквитатися, тому мені здається, що, якби на полі був Салах, гра була б цікава навіть попри помилки вратаря. А так вона після тридцятої хвилини була достатньо однобічна», – нарікає він.

Натомість вказує на той факт, що фінал Ліги чемпіонів вперше за багато років пройшов без аншлагу.

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З 68 тисяч місць було заповнено 53 з половиною

​«З 68 тисяч місць (НСК «Олімпійський» – ред.) у нас було заповнено десь 53 з половиною офіційно. Тобто понад 10% при всьому ажіотажі не було викуплено або були повернуті квитки саме через дороговизну готельної інфраструктури і острах», – констатує Доній в ефірі Радіо Свобода.

Це дає йому підстави говорити про брак розвиненої готельної інфраструктури. Крім того, громадський діяч нарікає на те, що незручності, пов’язані з фіналом, не виправдали себе.

Якщо ви неспроможні домовитись про телетрансляцію, чи потрібні були два тижні проблем для киян?

​«На два тижні був перекритий центр Києва, великі проблеми з пробками, а виявилось, що фан-зона не мала навіть телевізора і не могла функцонувати під час матчу. Тут питання: якщо ви на два тижні перекриваєте місто і неспроможні домовитись про телетрансляцію, то чи потрібні були ці два тижні проблем для киян? Чи можна було впоратися за кілька днів?» – питає він.

Тим часом українські футбольні клуби, на думку Донія, не мають такої підтримки, яку мали раніше, що й позначається на їхніх результатах.

Як бізнес футбол в Україні не розвивається

​«В українському футболі – і успіхи з цим пов’язані – були зосереджені великі олігархічні гроші. Для груп олігархів це була така забавка, і очевидно, що їхні інтереси підкріплювалися грішми. А як бізнес футбол в Україні не розвивається, і в цьому плані найближчим часом успіхів, на жаль, в українському футболі ми передбачати не можемо», – передбачає він.

На думку колишнього депутата, проблема в тому, що клуби зосереджені в руках кількох власників, а широкий загал не має до них стосунку.

Багато команд в Європі є народними

​«Нам потрібно думати про демонополізацію. Нагадаю, що дуже багато команд в Європі є, умовно кажучи, народними, тобто там є акціонування, де люди мають співпричетність через акції до цих команд».

Доній згадав також і про скандали, яким супроводжувався період до вручення кубка Ліги – на його переконання, вони вказують на низьку культуру українського чиновництва.

«Коли родина Павелків вирішила повхвалитися приватними фото з кубком – з точки зору єврпоейського вболівальника, це некоректно, некультурно, але в умовах України це ті, хто досягли вершин, і вони показують, що от їм все дозволено», – порівнює громадський діяч.

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