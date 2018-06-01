Луценко, Аманпур і Островський сперечаються в ефірі CNN

«Воскресіння» Аркадія Бабченка викликало не тільки здивування, а й засудження з боку низки західних медіа та міжнародних організацій: багато хто назвав неетичною дезінформацію з боку спецслужб. Журналістка та ведуча каналу CNN Крістіан Аманпур у студії спитала в генпрокурора Юрія Луценка, який був на прямому включенні, чи виправдало себе інсценування вбивства Бабченка. Луценко запевнив, що це допомогло дістати нові докази та вийти на інформацію про «замовника в Москві». У студії також був присутній голова московського бюро журналу The Economist Аркадій Островський.

Голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко з'явився в ефірі CNN на тлі пам'ятника Богдану Хмельницькому в історичній частині Києва і відповідав на питання ведучої ламаною англійською. Попри його запевнення, що операція допоможе викрити замовника вбивства Бабченка, гість студії Аркадій Островський порівняв ситуацію із сюжетом Орвелла, а саму розмову перевів на боротьбу з корупцією в Україні.

Радіо Свобода наводить текст розмови Крістіан Аманпур та Юрія Луценка.

Люди занепокоєні, що це дозволить Росії стверджувати, що все – фейкові новини

​Аманпур: Російське МЗС заявило, що те, що Бабченко живий – чудові новини, проте додають, що його, можливо, використали з метою пропаганди. Чи навіть гірше: Комітет захисту журналістів, який лобіює нашу безпеку, заявив, що українська влада має пояснити, якою була необхідність таких радикальних заходів, інсценування вбивства російського журналіста. Люди дуже занепокоєні тим, що це дозволить Росії стверджувати, що все – фейкові новини. Мертві журналісти – фейк, справа Скрипалів – фейк. Що ви скажете про це?

Луценко: Я не хочу коментувати російську брехню, але можу з впевненістю сказати, що ми викрили Росію як країну, яка знищила літак МН17 Малазійських авіаліній з майже трьома сотнями жертв на борту. Саме росіяни організували декілька терактів не лише проти офіцерів нашого спецназу, а й проти народного депутата.

Аманупур: Чи ви маєте на увазі російський уряд чи найманців? Ви звинувачуєте російський уряд чи просто росіян?

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У справі Бабченко ми на етапі слідчих дій

​Луценко: У справі Бабченко ми на етапі слідчих дій. Зараз ми допитуємо нашого громадянина, який був організатором вбивства. Все залежить від того, чиє прізвище він нам назве.

Аманпур: Аркадію Островський, який висновок ви робите з цієї спецоперації?

Це демонструє неповагу до правди, яку ми бачили в діях Росії

​Островський: Думаю, це доволі сумно. Якщо чесно, це хороші новини, що Аркадій Бабченко живий. Сумно те, що це насправді демонструє ту ж неповагу до правди та реальності, яку ми бачили в діях Росії. Зараз вона поширюється і на Україну. Це абсурд, який став реальністю. Це несхоже на сюжет трилера, більше схоже на Джорджа Орвела чи Кафку.

Після цього Островський перейшов на тему внутрішніх справ України і висловив стурбованість станом справ в українському уряді.

Генеральний прокурор взагалі-то мав би боротись із корупцією

​Островський: Генеральний прокурор, який тут виступав, взагалі-то мав би боротись із корупцією. Я щойно дізнався, просто перед тим, як прийти до цієї студії, що міністра фінансів України, Олександра Данилюка – можливо, єдиного, хто намагається викорінити корупцію разом із Національним антикорупційним бюро – підштовхують до відставки. Це дуже поганий знак для всіх міжнародних інституцій на Заході. Це погані новини для України. Якщо чесно, з такими друзями й ворогів не треба.

Аманпур: Пане Луценко, як ви зреагуєте на заяву про те, що вашого міністра фінансів примушують до відставки?

Ми повернули до бюджету півтора мільярди доларів, вкрадених режимом Януковича

​Луценко: Говорячи про боротьбу з корупцією, можу сказати, що в нас хороші результати за останній рік. Перш за все, ми повернули до державного бюджету півтора мільярди доларів, вкрадених попереднім режимом президента Януковича. Півтора мільярди доларів зараз працюють на суспільство та захист держави. Другий факт: ми отримали 1700 вироків за корупційними справами. Ще раз: тисячу сімсот вироків. Це втричі більше, ніж у будь-якому році до Революції гідності. Тому я думаю, що ми на правильному шляху. Що нам потрібно? Нам потрібна велика риба. Ось чому антикорупційний суд дуже помічний та важливий для України. Я впевнений, що український парламент ухвалить цей закон - це їхня робота і вони добре про це знають.

На це Аркадій Островський у студії висловив впевненість, що українська влада саботує роботу НАБУ та боротьбу з корупцією загалом, від чого намагається відволікти увагу громадськості.