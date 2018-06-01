СБУ в ситуації з Бабченком скористалась французьким сценарієм 1982 року?

Французька розвідка інсценувала вбивство румунського письменника і тримала це в секреті принаймні 3 місяці, щоб попередити замах на його життя і довести, що замовником вбивства був режим Чаушеску.

Французький сценарій дуже схожий на той, яким скористалась Служба безпеки України, приховавши правду від громадськості про журналіста Аркадія Бабченка та інсценувавши його вбивство.

Це сталося 1982 року, пише видання AFP. Спецслужби комуністичної Румунії планували вбивство письменника-дисидента Вірджіля Тенасе, який переховувався у Франції і на той час вже отримав французьке громадянство.

Тенасе написав статтю для французького журналу Actuel, де гостро розкритикував диктаторський режим Ніколае Чаушеску. Саме через цю статтю Бухарест вирішив замовити вбивство письменника базованому в Франції агенту.

Між тим, агент Матей Гайдуку злив це замовлення французам, додавши також про замовлення іншого дисидента Пола Ґоми. Відтак французькі спецслужби вирішили вдатися до інсценування викрадення письменника.

«Вірджіль Тенасе був румунським біженцем у Франції, якого румунська розвідка – відома Секурітате – хотіла ліквідувати, то ж французька розвідка спостереження заховала його на певний час, поки створювали історію, що він мертвий», – розповів журналістам AFP Ерік Деніс, директор французької розвідувальної служби CF2R.

У книжці «Дуже особливі справи» автори Жак Марі Буже та Іван Стефанович пишуть: «20 травня 1982 року Вірджіль Тенасе був викрадений біля свого будинку в Парижі».

«Його дружина, стривожена через відсутність новин, зателефонувала до французької розвідки спостереження. Наступного дня у супроводі двох поліцейських спецслужби вона повідомила про зникнення свого чоловіка у місцеву поліцію», – йдеться у книжці.

Тенасе проживав у «безпечному місці» регіону Бриттані 3 місяці, поки французи змогли звинуватити у вбивстві письменника румунський Секурітате.

І коли журналісти однієї з газет у Парижі отримали витік інформації у цій справі, Тенасе з’явився на сторінках журналу Actuel з повідомленням про намір дати прес-конференцію.

«В очах французької контррозвідки справа виглядала як успіх», – пишуть у книжці «Дуже особливі справи» Буже та Стефанович.

Сьогодні Тенасе 72 років, він живе у Франції і продовжує писати.