КЗЖ закликає Порошенка обґрунтувати інсценування вбивства Бабченка

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ) звернувся до президента України Петра Порошенка з листом, у якому закликає главу держави пояснити мотиви інсценування вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

«Пане президенте, ви заявили, що були повною мірою поінформовані про операцію під керівництвом СБУ та привітали спецслужбу з її успіхом, ми вважаємо, що ви можете найкращим чином з’ясувати багато важливих питань», – ідеться у зверненні КЗЖ, в якому організація оприлюднює список запитань, більшість яких ставила й раніше.

«Ми також закликаємо вас, пане президенте, забезпечити, щоб будь-яке судове засідання щодо ймовірного організатора замаху на вбивство Бабченка було відкрите для громадськості. Заради довіри до обвинувачення та українського уряду в цілому важливо, щоб весь процес був максимально відкритим та прозорим», – наголошує Комітет захисту журналістів.

Раніше ця організація заявила, що інсценуванням убивства Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе». «Зважаючи, що СБУ є розвідувальним відомством, яке займається обманом, заплутуванням та пропагандою, визначення істини буде дуже важким», – стверджують аналітики КЗЖ.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак оголосив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Шевченківський районний суд Києва 31 травня арештував на 60 діб затриманого Бориса Германа, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.