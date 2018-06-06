Радіо Свобода Daily: в Одесі обурені нападом на активіста Устименка

Смерть Кантера

Український режисер Леонід Кантер вчинив самогубство. На місці події в одному з сіл Бахмацького району поліція виявила «труп чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у щелепу». Ми вирішли розповісти, чим він запам'ятався і що лишив по собі.

Ось лише три промовистих факти з його біографії:

Коли говорять «Леонід Кантер», одразу згадують про подорожі. І не випадково, адже одним із найвідоміших його проектів є «З табуретом до океану».

Леонід Кантер є співавтором двох фільмів про війну на сході України – «Добровольці Божої чоти» 2015 року та «Міф» 2018 року про загиблого воїна-співака Василя Сліпака.

Із 2007 року Леонід Кантер оселився на Чернігівщині в хуторі Обирок і перетворив його на справжній арт-простір. (У вересні 2017-го Радіо Свобода відзняло документальний проект про цей арт-хутір).

Напад на Устименка

Телеведучого та активіста «Автомайдану» Віталія Устименка забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії «Суспільного телебачення», де Устименко веде програму «Тема дня». Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

Невдовзі після нападу під стінами головного управління поліції Одещини зібрались активісти з вимогою зустрічі з головою обласної адміністрації Максимом Степановим. Мітинг продовжиться і сьогодні.

Про що ще варто знати?

Ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов написав листа послам «Групи семи» і ще раз зустрівся з адвокатом. Натомість зустріч Олега з кримським архієпископом УПЦ КП Климентом не відбулася, тому що адміністрація колонії «ввела в оману» засудженого, представивши йому священика, як «попа з Москви».

Захист, як і обіцяв, подав апеляцію на вирок українському журналісту Романові Сущенку.

Після заяви СБУ, що Надія Савченко підтвердила підготовку до теракту в урядовому кварталі, її адвокат попросив ще раз перевірити затриману на поліграфі.

«Їдуть стати заручниками?»

На тлі закликів до бойкоту Чемпіонату світу з футболу, що незабаром має відбутися у Росії, щонайменше п'ять тисяч українців придбали квитки на його матчі. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. У соцмережах новину зустріли вкрай критично.

«Невже любов до футболу більша за любов до своєї країни і вагоміша за свою свободу? Наші військовослужбовці скільки повинні російських військових взяти у полон, щоб повернути вас до родин?» – дивується, наприклад, Ірина Кириченко.

Наразі із закликом не їхати до Росії на 21-й Чемпіонат світу з футболу ФІФА, що запланований із 14 червня по 15 липня 2018 року, до українців звернулись міністр закордонних справ Павло Клімкін та спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Справа українця Марківа напередодні суду в Італії

Після майже річного перебування під вартою в Італії український 29-річний військовий Віталій Марків готується до судового процесу, початок якого призначений на 6 липня. Суд присяжних міста Павії має довести або спростувати його причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі чотири року тому на Донбасі. Напередодні суду наша кореспондентка підсумовує результати слідства та відновлює хронологію гучної справи, яка хоч і не спричинила відкритого дипломатичного протистояння, а таки посіяла недовіру між двома країнами-партнерами.

Пошук роботи в Україні

І про роботу. В Україні не вистачає вільних вакансій, зменшується кількість зареєстрованих безробітних та зберігається тенденція до великої кількості непрацюючих людей з вищою освітою. У травні 2018 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, порівняно з минулим роком, зросла на 30% та становила 84 тисяч одиниць. Але цього все одно не достатньо, адже на обліку перебувають 327 тисяч безробітних громадян. За лінком розповідаємо про останні тенденції на ринку праці та історії українців, які шукають роботу через центр зайнятості.

Державний онлайн-магазин

Скільки коштує створити дизайн вазонів для «Укрзалізниці»? Або вести сторінку у Фейсбуці для державної газети? Скільки витратили на горілку і коньяк для посадовців? Інформація про це є у відкритому доступі. Кожен охочий може дізнатися, які державні закупівлі робили в його місті, навчальному закладі чи на держпідприємстві, за допомогою системи Prozorro.

Щоб продемонструвати, як це працює, ми зібрали дані про 10 завершених тендерів в абсолютно різних галузях. Це ті товари і послуги, які купили за гроші громадян, – від кількох тисяч гривень і до мільйонів гривень. Чи зможете ви вгадати, скільки що коштує? Ласкаво просимо пограти у «державний онлайн-магазин».

Чесно купуйте, чесно продавайте й багато заробляйте!

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