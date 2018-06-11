Трамп критикує учасників «Групи семи», а вони його

Два дні минуло після саміту «Групи семи» у канадському Шарлевуа, а відголоси критики лунають із різних світових столиць. Дехто з оглядачів уже назвав канадську зустріч, яка відбувалася 8–9 червня, самітом «групи шести і Трампа». Сам американський лідер, який розпорядився відкликати свій підпис під традиційним спільним комюніке країн-членів G7, потрапив під вогонь критики інших лідерів. Президент США вже із Сінгапуру твітує у відповідь на критику. А у соцмережах виставляють фотожаби про канадську зустріч.

Дональд Трамп у понеділок продовжує критикувати учасників зустрічі лідерів семи промислово розвинутих країн світу. У новій серії твітів, яку він написав із Сінгапуру, Трамп звинуватив американських союзників у несправедливій торгівлі та низьких витратах на утримання союзу НАТО.

Окремо президента США обурила позиція Німеччини, яка, за підрахунками Дональда Трампа, витрачає на НАТО лише 1 відсоток від ВВП в порівнянні з 4 відсотками, які виділяє Вашингтон при набагато більшому ВВП. «Ми захищаємо Європу, а потім нас лають за наші торгові правила. Настають зміни», – попереджає Дональд Трамп, твітуючи із Сінгапуру, де у вівторок він зустрічається із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Як написав Трамп в іншому повідомленні у твітері, він дав розпорядження американським представникам не підтримувати підсумкове комюніке саміту у відповідь на висловлювання прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який на прес-конференції за підсумками саміту розкритикував позицію США щодо питань міжнародної торгівлі, зокрема запровадження мит на ввезення металургійної продукції.

Німеччина і Франція гостро скритикували позицію президента США за те, що вона підриває довіру між союзниками. Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила німецькому телеканалові ARD, що відмова Трампа підписати комюніке через «Твіттер» є «протверезливим і невтішним» досвідом.

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що «міжнародна співпраця не може бути заснована на припадках гніву і прохідних репліках».

Одна з таких «прохідних реплік» на адресу союзників стосувалася господаря саміту «Групи семи» – прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За словами Дональда Трампа, які він також оприлюднив у твіті, Канада щорічно отримує близько 100 мільярдів доларів у торгівлі зі Сполученими Штатами, встановлюючи 270-відсоткове мито на молочну продукцію з Америки. «І після цього Джастін робить ображений вигляд, коли від нього вимагають відповіді», – написав Трамп, говорячи про заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який назвав «образливими» нові американські мита.

Крім того, Трамп двічі висловив думку про повернення Росії до клубу індустріально розвинених демократій – при тому, що «Група восьми» стала чотири роки тому «сімкою» через анексію Росією Криму і її подальші дії після цього.

На ці заяви різко відреагували інші члени «Групи семи».

За словами Трюдо, він «навіть близько не зацікавлений» у тому, щоб Росія приєдналася до групи, яка об’єднує сім найбільш розвинених економік світу.

Чимало американських законодавців, як республіканців, так і демократів, теж висловили занепокоєння з приводу відходу Трампа від попередніх поглядів США на торгівлю, Росію і міжнародний порядок.

Відомий критик Трампа – республіканський сенатор Джон МакКейн – висловив підтримку іншим шістьом світовим лідерам на саміті в Канаді.

«Звертаючись до наших союзників, хочу сказати, що більшість прихильників обох американських партій, як і раніше, підтримують вільну торгівлю, глобалізацію та спілки, засновані на 70-річній прихильності спільним цінностям. Американці підтримують вас, навіть якщо вас не підтримує наш президент», – написав МакКейн у твітері.

Лідери країн «Групи семи» (G7) пообіцяли продовжувати підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Про це йдеться у спільному комюніке, оприлюдненому після завершення саміту G7 у Канаді.

«Ми знову заявляємо про своє засудження незаконної анексії Криму та підтверджуємо подальшу підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів», – зазначається у документі за підсумками саміту.

«Група семи» попередила, що буде готова запроваджувати нові санкції проти Москви, якщо цього вимагатимуть обставини.

«Ми готові приймати подальші обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить Росія, в разі, якщо кроки російської сторони нас до цього підштовхнуть», – наголосили лідери G7.

Також вони висловили готовність підтримувати російське громадянське суспільство.

Учасники саміту підтримали зусилля в рамках «нормандського формату» та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Україні.

У соцмережах активно реагували на світлини зі саміту. Одна із таких світлин, на якій зображена розмова канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента США Дональда Трампа, набула «вірусного» характеру і спричинила потік «фотожаб», на кшталт цієї: