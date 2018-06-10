Порошенко висловив вдячність лідерам країн G7 і ЄС за підтримку України

Президент України Петро Порошенко висловив вдячність лідерам держав «Групи семи» та Європейського союзу за підтримку України, виявлену на саміті G7, який відбувся 8-9 червня в канадському Шарлевуа. Про це він написав у неділю на своїй сторінці в Facebook.

За словами президента, саміт G7 в Шарлевуа та його контакти з керівництвом G7 напередодні цієї зустрічі підтверджують, що Україна перебуває серед ключових пріоритетів Вільного світу.

«Вітаю чіткий консолідований меседж наших партнерів про те, що Кремлю слід позбутися ілюзій та сумлінно виконувати свої зобов’язання. Умови гранично чіткі: спочатку повага до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі та повернення Криму Україні. В іншому разі ціна для Москви за її агресію проти України та втручання у внутрішні справи інших держав і надалі зростатиме!» – зазначив Порошенко.

У комюніке за підсумками саміту G7 у Канаді лідери країн «Групи семи» заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Лідери країн G7 також висловили готовність у разі потреби «ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить Російська Федерація за свої дії».

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