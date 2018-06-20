Заморожені активи «Газпрому» та газ для України

Комерційний суд Лондона 19 червня цього року дозволив заморозити активи російського «Газпрому» на території Великої Британії за клопотанням НАК «Нафтогаз України», повідомила українська компанія. У НАК заявили, що це необхідно для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу щодо виплати «Газпромом» 2,6 мільярда доларів США. «Газпром» протягом 48 годин після отримання рішення суду має надати «Нафтогазу» перелік усіх своїх активів вартістю понад 50 тисяч доларів в Англії чи Уельсі. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію коментували кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин, екс-заступник міністра енергетики Вадим Улида, народний депутат України, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Ольга Бєлькова та експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.