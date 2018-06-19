Чи був «Нафтогаз» готовий до апеляції «Газпрому» і що буде із замороженими активами. Думки експертів

«Росіяни докладають всіх можливих зусиль для того, щоб затягнути процес виплати грошей за рішенням Стокгольмського арбітражу», – так прокоментував повідомлення про призупинення – на запит російського «Газпрому» – виконання рішення арбітражу, директор українського Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Арешт активів «Газпрому» в Європі, якого домагається українська компанія НАК «Нафтогаз» з метою виконання рішення Стокгольмського арбітражу на користь «Нафтогазу» триватиме, хоча може і сповільнитись, наголосив експерт в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Харченко назвав технічним і тимчасовим рішення апеляційного суду округу Свеа, який розглядає апеляційні скарги російського ПАТ «Газпром» на арбітражні рішення в справах з НАК «Нафтогаз України», про призупинення виконання рішення арбітраж

«Вони подали цю апеляцію. «Нафтогаз» вже подав апеляцію на апеляцію, хоча саме рішення апеляційного суду не зупиняє процедуру імплементації рішення арбітражу. Воно може затримати процедуру арешту майна «Газпрому», – наголосив Олександр Харченко. Він, однак, наголосив, що вже заморожені активи не змінюють статусу.

Те, що вже заарештоване, залишається заарештованим

«Те що вже заарештоване, залишається заарештованим», – додав Харченко.

Виконання рішення Стокгольмського арбітражу не буде автоматично зупинене через апеляцію, наголошує Джин Берд, партнер з міжнародного арбітражу вашингтонської юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP. «Призупинення рішення не означає автоматичної зупинки дій, спрямованих на його виконання», – говорить Берд.

Кроки «Газпрому» з уникнення замороження активів, яке вже почав «Нафтогаз», можуть дорого коштувати російській компанії, зазначив американський юрист.

«Для того, щоб уникнути замороження активів, «Газпром», – заявляє Джин Берд, – муситиме зробити подання до судів Швейцарії та Нідерландів, куди «Нафтогаз» звернувся за забезпеченням виконання рішення суду».

Через суму рішення у 4,6 мільярда доларів такі гарантії можуть потребувати мільярдів доларів. Це може стати серйозним питанням для «Газпрому»

Джин Берд підкреслив, що суди в Швейцарії та Нідерландів можуть вимагати запевнень того, що активи не зникнуть: «Через суму рішення у 4,6 мільярда доларів такі гарантії можуть потребувати мільярдів доларів. Це може стати серйозним питанням для «Газпрому».

Апеляція з боку «Газпрому» була очікуваною і «Нафтогаз» підготувався до такого розвитку подій, вважає Харченко, адже компанія взяла до уваги досвід суперечки «Газпрому» з ЮКОСом.

«Нафтогаз» добре підготувався до такого розвитку подій», – переконаний Харченко.

«В прецеденті з ЮКОСом «Газпрому» вдалось опротестувати рішення арбітражу на базі того, що воно було написане не особисто арбітрами, як зміг довести «Газпром», а секретарем арбітражу», – зауважив Харченко. Саме таку аргументацію використовує «Газпром» і для апеляції рішення на користь «Нафтогазу».

Як кажуть і юристи «Нафтогазу», і багато поінформованих людей в компанії, вони намагались кожну літеру виписати відповідно до процедур, що затягнуло на рік – півтора сам процес прийняття рішення

«Дуже добре це знав «Нафтогаз», коли реалізував цю справу і, як кажуть і юристи «Нафтогазу», і багато поінформованих людей в компанії, вони намагались кожну літеру виписати відповідно до процедур, що затягнуло на рік – півтора сам процес прийняття рішення», – наголосив експерт.

«Я особисто сподіваюсь, що цього разу у «Газпрому» немає шансів», – наголосив Харченко.

В самому «Нафтогазі» заявляють, що рішення було прийняте судом без виклику «Нафтогазу» і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені «Нафтогазом», якби суд повідомив його про наявність такого клопотання «Газпрому» і розгляд судом цього питання.

Призупинення може бути зняте після того, як суд заслухає сторону «Нафтогазу» у справі

«Призупинення може бути зняте після того, як суд заслухає сторону «Нафтогазу» у справі», – погоджується і Берд.

Минулого тижня, апеляційний суд округу Свеа, який розглядає апеляційні скарги ПАТ «Газпром» на арбітражні рішення в справах з Нафтогазом, виніс рішення про призупинення виконання рішення арбітражу, повідомив НАК «Нафтогаз України» на своїй офіційній сторінці.

Як повідомлялося раніше, «Нафтогаз» подав клопотання про арешт часток «Газпрому» в його нідерландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній. У «Нафтогазі» уточнили, що клопотання подали для забезпечення права на отримання від російського монополіста близько 2,6 мільярда доларів за лютневим рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів – відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

У лютому Стокгольмський арбітраж присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням раніше зроблених виплат «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення і подав апеляцію з запитом про його скасування. «Газпром» заявляє, що рішення арбітражу не було написане безпосередньо арбітрами.

Російська компанія стверджує, що таку невідповідність виявило «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

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