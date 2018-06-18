«Газпромові» буде не так легко зупинити замороження активів – американський юрист

«Припинення рішення не означає автоматичної зупинки дій, спрямованих на його виконання», – наголосив Джин Берд, партнер з міжнародного арбітражу вашингтонської юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP, в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Минулого тижня апеляційний суд округу Свеа у Швеції, який розглядає апеляційні скарги ПАТ «Газпром» на арбітражні рішення у справах із «Нафтогазом», ухвалив припинити виконання рішення арбітражу, повідомив раніше НАК «Нафтогаз України» на своїй офіційній сторінці.

Через суму рішення у 4,6 мільярда доларів такі гарантії можуть потребувати мільярдів доларів. Це може стати серйозним питанням для «Газпрому»

«Для того, щоб уникнути замороження активів, «Газпром», муситиме зробити подання до судів Швейцарії та Нідерландів, куди «Нафтогаз» зробив подання про забезпечення виконання рішення суду», – заявляє американський юрист.

Джин Берд підкреслив, що суди у Швейцарії та Нідерландах можуть вимагати запевнень того, що активи не зникнуть. «Через суму рішення у 4,6 мільярда доларів такі гарантії можуть потребувати мільярдів доларів. Це може стати серйозним питанням для «Газпрому», – додав Джин Берд.

В НАК «Нафтогаз України» сподіваються на скасування ухвали про припинення.

В компанії підкреслили, що рішення було ухвалене судом без виклику «Нафтогазу» і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені «Нафтогазом», якби суд повідомив його про наявність такого клопотання «Газпрому» і розгляд судом цього питання.

«Припинення може бути знято після того, як суд заслухає сторону «Нафтогазу» у справі», – погоджується і Джин Берд.

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