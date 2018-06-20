Без енергозбереження за 1,5 року в Україні може бути катастрофа з газом – Улида

Гості програми «Ваша Свобода»: Вадим Улида, екс-заступник міністра енергетики, президент громадської організації «Вища рада енергоаудиторів і енергоменеджерів України»; Ольга Бєлькова, народний депутат України, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу; Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань.

Рішення Лондонського суду заморозити британські активи «Газпрому» суперечить вердикту суду в іншій державі – Швеції – про призупинення виконання ухвали Стокгольмського арбітражу. Таким чином російська компанія відреагувала на можливе замороження її активів на території Великорбританії за клопотанням української компанії «Нафтогаз». У «Нафтогазі» заявили, що замороження активів потрібне для виконання вердикту Стокгольмського арбітражу щодо виплати «Газпромом» понад 2,5 мільярдів доларів. У Стокгольмі розглядали спір енергетичних компаній Росії та України про умови контракту, укладеного 2009 року за результатом переговорів тодішніх прем’єрів Росії і України Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. Зараз, у лютому цього року, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлене блакитне паливо для транзиту. Але у «Газпромі» не згодні з такою ухвалою і оскаржили її у шведському суді.

Олександр Лащенко: Пані Бєлькова, це перемога «Нафтогазу» чи перемога «Газпрому»? Чи, насправді, всі ці судові тяжби триватимуть роками? І, зрештою, головне рішення – Стокгольмського арбітражу (лютого цього року) – ще невідомо, коли буде виконане, невідомо, коли «Газпром» ці понад 2,5 мільярди нарешті поверне Україні?

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Ольга Бєлькова: Все ж перемога величезна відбулася саме в рішенні Міжнародного стокгольмського арбітражу. Рішення шведського суду стосується території Швеції. Рішення Лондонського комерційного суду стосується Англії і Уельсу. Це рішення процедурні. У той час, як по контенту, по самому спору вже були вирішені остаточні, безповоротні рішення, яким Росія опирається. Це політичний аспект. Попередні подібні рішення виконували, платили гроші – саме «Газпром» був фігурантом.

У «Газпрома» є кошти, є активи – комерційні інтереси, які сьогодні стоять на кону. Кожен день їхній опір в усіх можливих юрисдикціях коштує «Газпрому» величезних коштів.

Сьогодні єдність в Європі – через опір «Газпрому» в судах і те, що ведуть себе ірраціонально, заплатять дуже дорогу ціну. Рішення Стокгольмського арбітражу було безапеляційним, але яке вимагає визнання «Газпромом» своєї поразки

Сьогодні єдність в Європі – я можу сказати із спілкування з колегами-політиками. Саме через опір «Газпрому» в судах і через те, що вони ведуть себе ірраціонально, заплатять дуже дорогу ціну. Вони платять з відсотками. Ніхто серед міжнародних експертів не має сумніву – рішення Стокгольмського арбітражу було безапеляційним, але таким, яке вимагає визнання «Газпромом» своєї поразки.

За рішенням арбітражу ми визнали певну частину, що зобов’язані купувати газ у Росії за контрактом 2009 року. Судді призначили нам купівлю розміром у 4 мільярди, п’ятий мільярдможливий, але необов’язковий. Так от, ми заплатили Росії кошти, перерахували. Але 1 березня вони їх нам повернули. Вони опираються і тут. Знову не визнають те, що визнали судді в арбітражі. «Газпром» є лише засобом політичного впливу Путіна на Україну.

Ми вважаємо, що «Північний потік-2» несе загрозу не тільки Україні, а й безпеці всієї Європи. Він повинен бути призупинений. Минулого року ми транспортували приблизно 94 мільярдів кубів. Це найбільший обсяг газу, який було протранспортовано за останніх 10 років Україною.

«Північний потік-2» і «Турецький потік» разом забирають увесь обсяг. Україна не буде утримувати всю систему. Українська (ГТС – ред.) не приречена, доки не побудований «Північний потік-2». У США нас чують пречудово. Україна зробила свою контрпропозицію – ми відкриваємо можливості для інших компаній оперувати нашою системою разом, не продаючи ГТС. Ми надзвичайно зацікавлені зберегти транзит. Це 2-4 мільярди доларів, залежно від обсягу. І надзвичайно важливо з безпекової точки зору – не буде ГТС, то й ніхто не може гарантувати, яка подальша поведінка буде Росії.

Україні потрібно приблизно 5 років, щоб наростити власний видобуток до рівня, який забезпечить нам незалежність від Росії.

– Пане Улида, якщо в сухому залишку – Україна перемагає Росію? Чи тут не може бути переможця ще роками?

Рішення Стокгольмського арбітражу. Це тактична перемога в «газовій війні»

​Вадим Улида: Рішення Стокгольмського арбітражу має дуже великий позитивний вплив на Україну. Це по суті тактична перемога в цій «газовій війні», яка триває вже десятиріччя. Крім сперечання щодо тарифів, умов контракту, штрафних санкцій, вона триває на іншому фронті – на технічному. У цій сфері перспективи не такі райдужні. Я маю на увазі будівництво Росією «Північного потоку-2».

Є чіткий план, який відслідковується за останніх 10 років, що робить Росія – це побудова обхідних газопроводів. Основна частина експорту російського газу в Європі йтиме не українськими газопроводами, а газопроводами «Ямал», який йде через Білорусь і Польщу, і «Північний потік» та «Північний потік-2», який має транспортувати 55 мільярдів кубометрів газу.

Ситуація може бути просто катастрофічною – успішне будівництво «Північного потоку-2», яке закінчується в кінці наступного року, у той же час закінчується контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» – Росія припиняє взагалі постачати газ Україні через нашу ГТС.

В кінці 2019 року Україна може залишитися взагалі без газу, без ГТС – для утримання ГТС транзит має бути 50 мільярдів

Ми повернемося до закупівлі російського газу. Але основна проблема не в тому, що виграли арбітраж і будемо купувати газ, а в тому, що в кінці 2019 року Україна може залишитися взагалі без газу, без ГТС – для утримання ГТС транзит має бути близько 50 мільярдів. (Україні треба 30 мільярдів на рік – ред.) 32 мільярди було минулого року. Біля 20 мільярдів видобуток залишається.Треба зменшити споживання газу за рахунок енергозбереження і наростити власний видобуток.

– Пане Корольчук, яка ваша позиція щодо ухвали Стокгольмського арбітражу?

Ми побачили не дуже втішну картину. Якщо апеляційний суд не сприйме аргументи «Нафтогазу», процес може тривати до трьох років

​Юрій Корольчук: Суд все визначив. Він триває. На жаль, ми побачили не дуже втішну картину. Один з представників «Нафтогазу» Юрій Вітренко сказав, що, якщо апеляційний суд не сприйме аргументи «Нафтогазу», процес може тривати до трьох років. Конфлікт з «Газпромом» продовжується. І нічого хорошого у цьому немає. Залишається менше 1,5 роки до 1 січня 2020, коли постане питання: хто ж займатиметься транзитом газу через Україну?

Ми самі «засунули голову у петлю». Ми самі можемо (українською ГТС - ред.) управляти і отримувати, як мінімум, 2-2,5 мільярди доларів за транзит. А так доведеться поділитися. Компанії, які приходять, отримують чіткі сигнали від влади, що 50% від транзиту буде розподілятися.

Більше того, нам таке щастя на голову падає, просто фантастичне – Європі не вдасться компенсувати зниження видобутку газу, і росіяни, «Газпром» зацікавлені в українському транзиті. І вони будуть змушені це робити, як мінімум, ще років з десять. Не в таких масштабах, але.