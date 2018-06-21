Справа Рамазанова: «експертиза» та підозрілі свідки

У Криму підконтрольні Росії силовики висунули остаточне обвинувачення жителеві Сімферопольського району Ісмаїлові Рамазанову. Його затримали на початку 2018 року і заарештували за висловлювання, які нібито розпалюють ворожнечу й ненависть «відносно до соціальної групи росіян». Захист Рамазанова звертає увагу на низку суперечливих моментів у справі, пов’язаних з експертизою та свідками.

Слідство у кримінальній справі стосовно Ісмаїла Рамазанова триває п’ять місяців. Весь цей час він перебуває в СІЗО Сімферополя. Кримчанин не визнає провину й наголошує, що співробітники ФСБ Росії намагалися вибити з нього признання. Судово-медична експертиза підтвердила наявність тілесних ушкоджень, завданих йому в січні після затримання.

​Поки захист домагається притягнення до відповідальності винних, Ісмаїлові Рамазанову 19 червня висунули уточнені звинувачення. Окрім поширення ненависті та ворожнечі (частина 1 статті 282 Кримінального кодексу Росії), він також звинувачується у зберіганні патронів (частина 1 статті 222), нібито знайдених у нього під час обшуку в січні. За все в цілому за цими статтями передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.

«Занадто багато Максименків для однієї справи»

Наразі залишається недоведеним, що саме Ісмаїлові Рамазанову належать фрази, які слідство розцінило як такі, що розпалюють ненависть і ворожнечу. А патрони, які фігурують у протоколі обшуку, за словами обвинуваченого, були йому підкинуті співробітником ФСБ, якого він готовий впізнати. У зв’язку з цим захист Рамазанова домагається проведення очної ставки між сторонами.

Патрони, за словами обвинуваченого, були йому підкинуті співробітником ФСБ, якого він готовий впізнати

Також захист має намір з’ясувати появу у справі підозрілих свідків. Одним із них є адміністратор чату в інтернет-рації Zello, через який Рамазанов нібито розпалював ненависть і ворожнечу. Згідно з матеріалами справи, цей адміністратор допоміг співробітникам ФСБ зафіксувати висловлювання та надав їх слідству.

«Свідком у справі є якийсь Максименко, представлений у матеріалах справи адміністратором групи Zello (інтернет-застосунок, що працює в режимі рації, внесений «Роскомнаглядом» до реєстру заборонених сайтів ‒ ред.), за висловлювання в якій Рамазанова й звинувачують. Таке ж прізвище має один зі співробітників правоохоронних органів, які били та катували Рамазанова в службовій машині після затримання. Він запам’ятав його обличчя, склав фотоборот, просить провести впізнання обох Максименків. Бо надто багато Максименків на одну кримінальну справу», ‒ повідомила журналістка Олена Савчук.

Цю інформацію підтвердив російський адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексій Ладін, який захищає інтереси Рамазанова.

«Той Максименко, який названий адміністратором групи Zello та допитаний як свідок, стверджує, що неодноразово попереджав Рамазанова про неприпустимість таких висловлювань. Рамазанов сказав мені, що це брехня. Тому ми ухвалили рішення клопотати про призначення очної ставки для з’ясування суперечностей. Це клопотання було подане вчора (19 червня ‒ ред.). Слідчий мав розглянути його відразу, але цього не сталося. В законі є лазівка, що дозволяє йому зробити це упродовж трьох днів», ‒ повідомив Крим.Реалії адвокат.

​У кримському главку ФСБ Росії від публічних коментарів у цій справі відмовляються, тому нам не вдалося дізнатися позиції відомства щодо ситуації зі свідком у справі та згаданим співробітником спецслужб Максименком.

«Є сумніви в компетентності експерта»

Сумніви в захисту викликає також лінгвістична експертиза, яку проводить той же експерт ФСБ, який раніше фігурував у кримінальній справі про публічні заклики до сепаратизму (стаття 280.1 КК Росії) щодо активіста кримськотатарського національного руху з Феодосії Сулеймана Кадирова.

«Експерт Виноградов, наскільки мені відомо, не володіє комплексною філологічною освітою. У його експертизі в справі Сулеймана Кадирова повністю виписана фабула статті 280.1 Кримінального кодексу Росії, хоча експерт зобов’язаний доводити свої висновки з точки зору лінгвістики, чого зроблено не було. При цьому експерти Мін’юсту ніяких закликів у цій справі не виявили. І також їх не виявив наш незалежний фахівець, який має стаж більше ніж 25 років експертної роботи. З огляду на такі необґрунтовані висновки експерта ФСБ в попередній справі, в мене, звичайно, є сумніви в компетентності цього експерта та його впливу на долю Ісмаїла Рамазанова», ‒ каже Олексій Ладін.

Упродовж п’яти місяців захист Ісмаїла Рамазанова намагається домогтися зміни йому запобіжного заходу, але суди відмовляються це робити. Адвокат вбачає в цьому ознаки політичної ангажованості.

У січні Рамазанов повідомив, що його били по голові, нирках і руках

«Практика російських судів така, що коли когось раніше не судимого звинувачують у злочині середньої тяжкості, йому зазвичай обирають запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. А тут слідство завзято й наполегливо продовжує термін утримання під вартою та явно проглядається тяганина. Інакше, ніж політичною мотивацією, я це назвати не можу», ‒ пояснює він.

20 червня підконтрольний Росії Верховний суд Криму знову продовжив Рамазанову термін утримання під вартою до 16 липня.

На судові засідання у справі Рамазанова до зали суду не впускають навіть його рідних. Тому їм доводиться кожного разу чекати вердиктів на вулиці разом з активістами, які приходять підтримати співвітчизника.

«Обтяжувальна обставина ‒ кримський татарин»

За п’ять місяців перебування кримчанина в СІЗО захистові вдалося домогтися його огляду лікарем і дозволу на передачу ліків, необхідних для лікування після побиття співробітниками ФСБ. У січні Рамазанов повідомив, що його били по голові, нирках і руках.

​Після цього Рамазанов скаржився на болі в нирках і набряки ніг.

«Після того, як йому вдалося передати ліки, Ісмаїл начебто почав поправлятися. Вже не так у нього все болісно проходить. В останню нашу зустріч на здоров’я він не скаржився», ‒ каже Олексій Ладін.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов вважає справу Ісмаїла Рамазанова політично мотивованою.

«Сьогодні Ісмаїл Рамазанов незаконно перебуває під вартою навіть за формальними ознаками. Очевидно, що для системи обтяжувальна обставина полягає в тому, що Ісмаїл ‒ кримський татарин. Причому причетність Ісмаїла до цього злочину абсолютно не доведена, й сама стаття 282 (КК Росії, за якою обвинувачується Рамазанов ‒ ред.) викликає великі сумніви», ‒ стверджує він.

Односельці арештованого сумніваються, що він має стосунок до патронів і ворожих висловлювань

Про політичні мотиви справи також говорять активісти «Кримської солідарності». За їхніми словами, односельці арештованого сумніваються, що він має стосунок до патронів і ворожих висловлювань, бо він ‒ вірянин, дотримується мусульманських канонів.

«Там, де він жив і навчався, люди його знають і підтримують. Тобто це говорить про те, що на дітей кримськотатарського народу навішують брехливі ярлики. Тому що цих людей серед народу знають як хороших людей, хороших батьків, хороших синів. Це не особиста проблема Ісмаїла. Це проблема всього кримськотатарського народу», ‒ кажуть активісти руху.

Відомо, що Ісмаїл Рамазанов не є активістом, до арешту він займався домашнім господарством і цим заробляв на життя.