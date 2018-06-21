Закон про нацбезпеку половинчастий, частково навіть реваншистський – Левус

Гості: Андрій Левус, народний депутат України, заступник голови СБУ у 2014 році; Олена Трегуб, генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони.

У четвер Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку України, який був поданий президентом України Петром Порошенком. Документ набрав 248 голосів.

Віталій Портников: Пане Левус, що далі потрібно робити для реформи національної безпеки? Мені здається, що це тільки початок, а не закінчення.

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Андрій Левус: Закон дуже важливий і створює дуже багато передумов для структурних змін. Цей варіант закону погоджений із нашими міжнародними партнерами. У понеділок ми отримали список виключних вимог із підписами чотирьох відомств – посольство США, офіційне представництво НАТО, ЄС і Консультативна місія ЄС. Дослівно всі ці вимоги виконали.

На жаль, він не є ідеальним. У цьому рамковому законопроекті розпочинаємо такі речі: чітке розмежування функцій Генштабу і Міноборони, збільшуємо цивільний контроль над ЗСУ, міністром оборони тепер буде цивільна особа з 1 січня 2019 року. Ми зробили крок до створення комітету нагляду над спецслужбами та розвідувальними органами, значно розширили права громадян на отримання інформації у сфері системи безпеки і оборони, які обмежуються зараз тільки законом про державну таємницю.

Буде тільки чотири функції СБУ – боротьба з тероризмом, підривна діяльність, контррозвідка і захист держтаємниці. Створення нової СБУ буде поставлено в передумову для отримання військово-фінансової допомоги США, в наступні переговори з МВФ

Також за півроку СБУ має розробити новий проект. Буде визначено тільки чотири функції діяльності СБУ – боротьба з тероризмом, підривна діяльність, контррозвідка і захист держтаємниці. З чотирма інституціями вже про це говорили. Думаю, підключиться ще й МВФ. Створення нової СБУ буде поставлено в передумову для отримання військово-фінансової допомоги США, в наступні переговори з МВФ. Є вже напрацьована концепція реформи СБУ, яка, на жаль, не підписується президентом.

Це тільки перший крок. Ще десятки законів на основі цього законопроекту треба приймати найближчим часом.

– Пані Трегуб, що не увійшло до цього закону, на вашу думку, чого вимагала громадськість? Чи є у вас якісь зауваження?

​Олена Трегуб: Міжнародні партнери зробили певний компроміс. Цей закон проштовхувався, і був дуже чіткий кінцевий термін його ухвалення – йде саміт НАТО у липні, також під це підв’язана американська допомога більше ніж на 300 мільйонів. Президент України вніс закон наприкінці лютого. Перед цим міжнародні партнери працювали над ним 18 місяців.

Цей закон міг бути насправді набагато більш прогресивним, ніж є. Норма, яка дозволяє колишньому військовому зняти погони і вже наступного дня стати цивільним міністром оборони, так і лишилася. Ми пропонували, щоб ввести принаймні п’ятирічний термін. В інших країнах, наприклад, у США, – і восьмирічні терміни.

Дуже резонансна тема – реформа СБУ. Через 6 місяців після сьогоднішнього дня зобов’язалися ухвалити закон про СБУ. Через 6 місяців лишатиметься 3 місяці до дати президентських виборів – дуже цікаво буде спостерігати за тим, хто ж реформуватиме СБУ? Громадськість вимагала, щоб внесли зміни в закон уже сьогодні, що забираємо в СБУ функції розслідування економічних злочинів, корупційних і щодо боротьби з організованою злочинністю. Концепцію про СБУ міжнародні партнери дали президентові України – вже рік пройшов. Вона лежить в адміністрації президента. Її ніхто не бачив, не показує, ніхто про неї не говорить.

Був опір «БПП», фракції Ляшка, частини «Батьківщини». Олігархічні групи і позафракційних депутатів були підготовлені «валити» закон. В Україні жоден олігархічний бізнес не може жити без «піклування» силових структур, управління «К»

​Андрій Левус: Нам треба було ухвалити закон. Був опір в залі «БПП», фракції Ляшка, частини «Батьківщини». Я вже не говорю про різні олігархічні групи і позафракційних депутатів, які, дослівно, були підготовлені «валити» закон у разі, якщо ми зайдемо конкретно у ці повноваження (СБУ – ред.). В Україні жоден олігархічний бізнес чи трошки більше, ніж середній, не може жити без «піклування» певних силових структур, у тому числі деяких представників управління «К» (управління боротьби з корупцією в СБУ – ред.)

Закон є половинчастим, частково навіть реваншистським, недосконалим. У нас був вибір: «валити» його з героїчним поглядом або дотягнути до елементарних правок стратегічних партнерів. «Завалення» законопроекту, навіть цього поганого і недосконалого, означало б те, що напередодні саміту НАТО ми показали свою нездатність іти в цьому напрямку. Дуже багато проросійських сил тішилися б від цього.

Ця технологія не спрацювала. Навіть сьогодні, за півгодини до голосування, були дві серйозні спроби з боку однієї зі сторін (я не буду зараз політизувати аж так це питання, тому що далі треба працювати) зірвати ухвалення закону внесенням інших нових правок, щоб не ухвалили. Мені також довелося «наступити на горло» своїй «красивій антикорупційній пісні» в тому, що, розуміючи, якщо підемо твердо на комітеті «в зарубу», що і провокувалося, у тому числі, і керівництвом комітету, і адміністрацією президента, що один законопроект розглядався на РНБО, а другий був зареєстрований... І багато чого іншого я можу розповісти.

– Пані Трегуб, хто винен у тому, що так затягнули ухвалення законопроекту про нацбезпеку?

Олена Трегуб: Винен комітет з оборони та безпеки, винні ті люди, які стоять вище над комітетом, які цей процес гальмували. Позавчора на комітеті принесли на 200 сторінок із чимось таблицю, було 400 з чимось правок і сказали: багато читати – ніхто читати не буде, давайте в цілому голосуємо.

Було затягнуто спеціально до найбільш крайнього терміну, і вже в останній момент – всі начебто задоволені: і громадськість, і міжнародні партнери, бо добре хоч так

Тобто було зроблено таким чином: був крайній термін, було затягнуто спеціально до найбільш крайнього терміну, і вже в останній момент – всі начебто задоволені: і громадськість, і міжнародні партнери, бо добре хоч так? Це технологія.

Усе, що належить до сектору безпеки і оборони, автоматично дуже легко засекречується. І це дозволяє й пайки красти. Засекречується у нас не високотехнологічна зброя, про яку ніхто не повинен знати, що вона у нас є, а все підряд. Включали у державне оборонне замовлення, в його засекречену частину, евакуаційні автомобілі «Богдани», і безпілотники, які не є секретними. Ще й вийшло, що деякі з них пов’язані з народними депутатами. Зараз така тенденція: у деяких депутатів дружини стали засновувати фірми, які виробляють військову продукцію. Цей сектор є дуже небезпечний із погляду корупції. І корупція у цьому секторі є особливо небезпечною – коштує життів нашим солдатам.