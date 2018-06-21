Порошенко: закон про нацбезпеку – вагомий крок на шляху до членства в НАТО

Ухвалений Верховною Радою закон «Про національну безпеку України» є важливим кроком на шляху України до членства в НАТО та сприятиме розширенню військово-технічної співпраці зі США та іншими союзниками, заявив президент України Петро Порошенко.

«Цей закон – вагомий крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Це наш стратегічний курс, і найближчим часом маю намір закріпити його в Конституції», – наводить слова Порошенка прес-служба глави держави.

У відеозверненні, розміщеному на сайті президента, Петро Порошенко наголосив, що закон про національну безпеку впроваджує передові світові стандарти в українське військо, діяльність спецслужб і правоохоронних органів України, зміцнює український воєнний та оборонний потенціал, посилює цивільний контроль за армією, прозорість оборонного бюджету.

Президент також зазначив, що закон створює нові можливості для військово-технічної співпраці з союзниками України, передусім США.

«Це стосується і постачання сучасних оборонних озброєнь, і не лише «Джавелінів», – додав Порошенко.

Президент також зазначив, що результатом імплементації цього закону стане те, що «Збройні сили України і увесь сектор безпеки повною мірою будуть відповідати критеріям членства України в НАТО».

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21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку України №8068. Його підтримали 248 народних депутатів.

20 червня народні депутати почали розглядати у другому читанні законопроект про національну безпеку України №8068. За два дні депутати розглянули 427 поправок.

Організація Transparency International Україна закликала Верховну Раду позбавити СБУ завдань та обов’язків у сфері протидії економічним та корупційним злочинам. Як вважають в організації, це дозволить спецслужбі звільнити «ресурси для ефективної боротьби із загрозами національній безпеці і зосередитися на контррозвідці та боротьбі з тероризмом».

ТІ Україна заявила, що підтримує внесення поправок до законопроекту №8068 «Про національну безпеку України», які забезпечать такі зміни.

Крім того, 20 червня біля будівлі Верховної Ради вимагали позбавлення СБУ завдань та обов’язків у сфері протидії економічним та корупційним злочинам.

У лютому президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про нацбезпеку України. Як заявляв президент України Петро Порошенко, серед іншого, законопроект, передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю СБУ.

У квітні Верховна Рада підтримала за основу президентський законопроект про національну безпеку.