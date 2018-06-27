Робота Нацради паралізована: «телерадіопростір залишається без контролю»

Вшосте не відбулося засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення через те, що їй не вдалося зібрати кворум. Перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк та її член Олег Черниш не прийшли на засідання. Їхній колега Валентин Коваль заявив, що вони виконують завдання певної медіагрупи, головною метою якої є не дати вимкнути аналогове мовлення. Втім, Герасим’юк у коментарі Радіо Свобода заявила, що це неправда. За її словами, вимкнення аналогового мовлення відбудеться у визначений Кабміном термін і без жодних рішень Нацради. Головний редактор порталу «Детектор медіа» Мар’яна Закусило зазначила, що за такої ситуації телерадіопростір України залишається неконтрольованим. І це, наголосила вона, особливо небезпечно напередодні виборів.

Вже понад місяць Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може провести засідання. Останнє відбулося ще в травні. Заступник голови Національної ради Ольга Герасим’юк та її член Олег Черниш не приходять, і через це регулятор не має необхідного для ухвалення рішень кворуму в шість осіб.

Через цю ситуацію зривається розбудова мовлення на території Донецької, Луганської, Херсонської областей та Криму, бо це все «підв’язано» під Національну раду, каже її член Сергій Костинський.

Іще один член Нацради Валентин Коваль заявив, що вбачає в такій поведінці своїх колег роботу на певну медіагрупу.

Два члени національної ради виконують завдання очевидно зрозумілої певної медіагрупи, головною метою якої є не дати вимкнути аналогове мовлення

«Два члени Національної ради, яких зараз з нами тут немає, виконують завдання очевидно зрозумілої певної медіагрупи, головною метою якої є не дати вимкнути аналогове мовлення. І, відповідно, групи, яка дуже боїться непродовження ліцензій», – сказав Коваль.

Від дій Герасим’юк та Черниша залежать не тільки продовження ліцензій телеканалам, а й вимикання аналогового мовлення, додав він. Коваль повідомив, що наразі в Нацраді є протокол нарад у прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та лист від нього з проханням якомога швидше продовжити цифрові ліцензії.

Чим довше ми не будемо збиратися і підтверджувати план вимикання аналогу, тим довше цей аналог буде існувати

«Інакше Кабмін вважає, що процедуру вимкнення починати неможливо. Ці два листи від Гройсмана відкривають реальну мету блокування Нацради. Чим довше ми не будемо збиратися і підтверджувати план вимикання аналогу, тим довше цей аналог буде існувати, і тим довше держава не зможе перейти до наступних кроків», – розповів Коваль.

Через блокування діяльності Національної ради регулятор не може розглянути не тільки ці, а й жодні інші питання, зазначила заступник голови Нацради​ Уляна Фещук.

Ні я, ні Черниш не блокуємо вимикання аналогу – Герасим’юк

Ольга Герасим’юк у коментарі Радіо Свобода заявила, що будь-які тези про те, що відсутність її та Черниша заважають вимкненню аналогового мовлення – це неправда.

Вимкнення відбудеться за тим планом, який затверджений, і всі мовці, які мають цифрові ліцензії, будуть за ними працювати стільки, скільки будуть діяти попередні рішення

«Це є абсолютно маніпуляція фактами і порушення. Ні я, ні Черниш не блокуємо вимикання аналогу. Це неможливо. Існує чітко затверджений план, і голосування заднім числом за формальне погодження постанови, яка уже працює, ніяк ситуацію не міняє… Якби уявити, гіпотетично, що ми взагалі не з’явилися, то вимикання відбудеться за тим планом, який затверджений, і всі мовці, які мають цифрові ліцензії, будуть за ними працювати стільки, скільки будуть діяти попередні рішення, які не відбирають у них цих ліцензій», – заявила Герасим’юк.

Герасим’юк також наголосила на тому, що і вона, і Черниш завжди виступали і продовжуватимуть виступати за вимикання аналогу.

А лист Гройсмана в Національній раді, за її словами, просто неправильно трактували. Вона зазначила, що насправді там ідеться про те, що прем’єр-міністр вважає за доцільне, щоб ліцензії продовжили всім телеканалам.

Неправдою, за словами Герасим’юк, є і те, що їхня з Чернишем відсутність зупиняє розвиток мовлення на окупованих територіях, адже це також формальне голосування.

Напередодні Герасим’юк подала заяву про відставку. В ній вона зазначила, що в Нацраді склалась атмосфера, яка унеможливлює прозоре, колегіальне ухвалення рішень, а робота незалежного регулятора політизується.

А в коментарі Радіо Свобода вона додала: все те, що відбувається безпосередньо на засіданнях ради перед телекамерами, – це вдавана прозорість.

Я приходжу за стіл, я можу сказати якусь полум’яну промову, а більшість проголосує так, як вона між собою вирішила. А я не в курсі

«Я приходжу за стіл, я можу сказати якусь полум’яну промову, а більшість проголосує так, як вона між собою вирішила. А я не в курсі. Мало того, я не в курсі, який і чому ухвалюється порядок денний… Я відчуваю себе непотрібним елементом, який використовується тільки тоді, коли потрібно заявити про якусь красу» – сказала Герасим’юк.

Як приклад вона наводить те, що наразі на сайті Нацради є порядки денні на два наступні засідання, але з нею їх ніхто не погоджував.

Телерадіопростір опиняється без нагляду – Закусило

Головний редактор порталу «Детектор медіа» Мар’яна Закусило каже, що дискусії в Національній раді викликає порядок розгляду питань. Наразі вони повинні розібратися з результатами позапланових перевірок телеканалів «Інтер» та «1+1» щодо показу радянських фільмів із участю осіб із «чорного списку» Міністерства культури, призначенням перевірки каналу «СТБ», продовженням ліцензій на цифрове мовлення та погодженням строків вимкнення аналогового телебачення. В тому, чи розглядати спочатку порушення телеканалів, а потім ліцензії, чи навпаки, і полягає проблема, зазначає Закусило.

У випадку, якщо їм Національна рада дає якісь санкції, то це може бути підставою для Національної ради відмовити в продовженні цих ліцензій

«У випадку, якщо їм Національна рада дає якісь санкції, то це може бути підставою для Національної ради відмовити в продовженні цих ліцензій», – пояснює Закусило.

Для Черниша принциповий порядок розгляду цих питань: він вважає несправедливим, якщо «1+1» не продовжать ліцензію. Саме через це він і не приходить на засідання, каже Закусило. Хоча, за її словами, для цього телеканалу це буде перша санкція, тому їм навряд відмовлять у продовженні ліцензій.

Окрім цього, наголошує Закусило, обидва телеканали, і «1+1», і «Інтер», виступають проти вимкнення аналогового мовлення. Їй здається, що це через те, що вони мають найбільше покриття в аналоговому ефірі.

«А в цифровому ефірі в них однакове покриття з усіма іншими каналами. Вони не хочуть втрачати аудиторію. Значна частина їхньої аудиторії дивиться канали саме через аналоговий ефір», – вважає Закусило.

Але найгірше: за ситуації, яка склалась, регулятор не може ухвалювати рішення. Постає питання про те, щоб комітет Верховної ради з питань телебачення і радіомовлення провів конкурс на вакантне місце та рекомендував якусь кандидатуру.

Телерадіопростір опиняється безконтрольним, без нагляду

«За півтора року до виборів заблокована і паралізована робота регуляторного органу – це не діло, треба виправляти ситуацію. Телерадіопростір опиняється безконтрольним, без нагляду. Апарат Нацради продовжить робити якісь моніторинги, але за відсутності засідань не будуть ухвалюватися рішення», – зазначає Закусило.