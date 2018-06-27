У Празі відкрилась галерея сучасного українського мистецтва

Прага – Напередодні Дня Конституції України в чеській столиці відкрилась галерея українського мистецтва. Першими в залах галереї представили свої твори сучасні художники родом із різних куточків України, об’єднує їх бажання розповісти чехам і туристам із усього світу про творче багатство і розмаїття України, наблизити Україну тим, хто цікавиться її історією і сучасністю.

Галерея відкрилась у самому центрі Праги і ставить своєю метою, як відзначив у розмові з Радіо Свобода її керівник Олександр Запрудський, «поширювати українське мистецтво далі у світі». «Галерея – це немовби майданчик для цього, а нинішня виставка – це перший крок на цьому шляху», – каже він.

У першій експозиції галереї, на думку її керівника, – твори митців, «які мають свою історію, це відомі люди: Андрій Цой, Наталя Музиченко, Андрій Фіголь, Анатолій Козельський, Олександр Фандіков, Діна Вальчук, Олександр Вутянов, Володимир Півень – вони представляють розмаїття українських малярських шкіл і традицій».

Одна з авторок експозиції Наталя Поль відзначила, що у творчості цікавиться українською історією: «В мене є міфічні герої та історичні факти, але всі вони пройшли через мене. Я їх так побачила і на полотні виразила через своє бачення».

Ідею відкриття галереї сучасного українського мистецтва підтримали присутні на вернісажі – українські митці, чеські відвідувачі, зокрема, Ігор Волощук – директор Дирекції виставок Національної спілки художників України. Відкриття української галереї у Празі він назвав «значною мистецькою подією» і наголосив, що нововідкрита галерея «дійсно стане осередком українських ідей, українських презентацій».

Важливість відкриття галереї як важливого осередку українського мистецтва і ширше – української культури відзначив також посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Я переконаний, що ця чудова ідея дозволить нам мати ще одне місце, де будуть збиратися українці, будуть збиратися ті, хто люблять і цікавляться Україною, де можна буде почути і побачити Україну. Я переконаний, що це буде місце, де мешканці Праги і десятки тисяч гостей Праги з інших країн, туристи зможуть побачити, чим сьогодні живе Україна і яке мистецтво сьогодні твориться в Україні», – наголосив український посол.

На його думку, «мистецтво, особливо образотворче мистецтво – це те, що може сказати про країну, про народ в такій стислій формі набагато влучніше можливо, ніж політики, ніж дипломати». «Ми впевнені, що ця галерея доноситиме правду про Україну, доноситиме те, що сьогодні відбувається в Україні. Ви можете побачити, що при вході тут розміщений щит, простріляний кулями, як згадка про те, що в Україні сьогодні продовжується війна за її незалежність, але мистецтво все одно живе», – сказав Євген Перебийніс.

Крім мистецьких вернісажів, галерея буде відкрита для інших українських заходів, літературних і музичних вечорів і зустрічей.