Радіо Свобода Daily: активісти подали у суд на Порошенка, щоб «зняти» Жебрівського

У суд на Порошенка за Жебрівського

«Центр протидії корупції», «Transparency International Україна» й «Автомайдан»​ подали у суд на президента України Петра Порошенка через призначення на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського. Активісти вимагають скасувати указ президента про призначення Жебрівського на цю посаду. Причиною називають «відсутність у Жебрівського досвіду роботи у правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон».

Денісова поскаржилась Пєскову на Москалькову

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала листа речнику російського президента Дмитру Пєскову, в якому, серед іншого, поскаржилась на безрезультатність переговорів із російським омбудсменом Тетяною Москальковою. «Ситуація, дійсно, складається непроста… Тут цілком з об’єктивних причин гострий дефіцит довіри між сторонами, що зрозуміло. Також затягується процес узгодження, який ведеться по лінії і омбудсменів, і відповідних служб», – відповів Пєсков.

Зустріч Трампа і Путіна

Остаточне місце зустрічі президентів Трампа і Путіна визначили під час візиту до Москви радника президента США з національної безпеки Джона Болтона. Для зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна «обране дуже зручне місце», повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков. За його словами, це «третя країна». Водночас він заявив, що про місце і час зустрічі оголосять 28 червня.

Раніше у ЗМІ припускали, що президенти США і Росії можуть зустрітися у столиці Фінляндії, Гельсінкі, 15 липня. Чи досягнуть вони бодай мінімального порозуміння у питаннях, які стосуються агресії Росії щодо Україні та щодо інших куточків світу? Ці питання дискутують не лише дипломати та урядовці у Вашингтоні і Москві – ним переймаються у Києві, адже від цієї зустрічі залежить, чи вдасться президентові Дональду Трампу переконати російського візаві вивести свої війська зі сходу України та повернути Україні окупований Крим.

Вшанування розвідника Шаповала

У Києві урочисто відкрили меморіальну дошку українському розвіднику, генерал-майору Максиму Шаповалу, який загинув внаслідок вибуху в Києві рік тому. Раніше йому присвоїли звання Героя України – посмертно. Представники української влади та бойові побратими Шаповала говорять про його надзвичайний професіоналізм і про те, що його розвіддані були безцінними для української армії. У Генпрокуратурі ж запевняють, що розслідування убивства Шаповала наближається до завершення.

Один із найуспішніших українських скрипалів на Заході

Андрій Бєлов – один із найуспішніших українських скрипалів на Заході. В 11 років він вперше зіграв концерт з українським оркестром, у 13 – концерт Чайковського в Німеччині. Навчався у Ганноверському університеті та Паризькій консерваторії. Нині – виступає по всьому світу і викладає у провідних університетах Заходу. Про те, як воно грати на різних континентах в один день, як сприймають українську музику за кордоном та чому дитяча музична освіта в Україні одна з кращих, віртуоз Андрій Бєлов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Що Ви знаєте про голодування?

А завершити сьогодні огляд ми вирішили тестом про голодування. Двоє кримчан – Володимир Балух та Олег Сенцов – оголосили про початок голодування в ув’язненні. Балух відмовився від їжі, перебуваючи в ізоляторі тимчасового утримання в Криму, Сенцов – у колонії російського міста Лабитнангі. Ми вирішили згадати, які ще відомі особистості домагалися виконання своїх вимог у такий спосіб. А що ви знаєте про політичні голодування? Пройдіть тест Радіо Свобода та перевірте!

Будьте мужні і тверді у своїх рішеннях!

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