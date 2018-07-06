Поразки українців на Вімблдоні: причини і версії

Виступи українських тенісистів на турнірі у Вімблдоні принесли змішані результати і емоції. 5 липня усі українці в одиночному розряді зачохлили ракетки. У чоловічому заліку останній українець Сергій Стаховський, попри його зусилля, таки припинив виступи, поступившись американцеві Семові Кверрі. У жінок єдина представниця синьо-жовтої команди у другому турі Леся Цуренко також «зійшла з дистанції», поступившись чешці Стрицовій. Втім, представники України і надалі присутні на смарагдових трав'яних кортах південно-західної частини британської столиці. У жіночому парному змаганні українки ще зберігають шанси пройти далі.

Сергій Стаховський залишався єдиною українською надією у чоловічому змаганні у Вімблдоні. До основної сітки турніру Стаховський потрапив завдяки «дикій карті», яку він здобув за перемогу в тенісному турнірі, що відбувався напередодні початку змагань у Вімблдоні в містечку Ілклі, що на півночі Англії, неподалік від міста Лідс. Відтак, будемо відвертими, саме потрапляння Стаховського до основного розіграшу Вімблдонського турніру вже було певним успіхом. Сам Сергій також не приховував того, що, звісно, докладе максимальних зусиль, аби зайти якомога далі у змаганнях, але насправді тут стояло питання, наскільки далеко українцеві поталанить зайти.

Коли жереб визначив його суперником у другому раунді височезного американця Сема Кверрі, думки фахівців схилялися до того, що, вочевидь, це буде останній матч Сергія на цьогорічному Вімблдоні. Хоча перші гейми матчу Стаховського з Кверрі вказували на те, що Сергій аж ніяк не налаштований «подарувати» двометровому американцеві з сильними ударами легкий прохід до третього кола турніру. Суперники буквально бомбардували одне одного «ейсами», не поступаючись ані у чому. Все логічно дійшло до тайбрейку. І саме тут американець буквально вирвав перемогу у першому сеті з рахунком 7:6. Це помітно прикро вразило Сергія, і стало видно, що українець віддав забагато сил цьому марафонському протистоянню, і вже наступний сет американець виграв з більшою впевненістю 6:3. Те саме повторилося і у третьому сеті, який також закінчився з рахунком 6:3 на користь Сема Кверрі. Після матчу американець на запитання, що йому допомогло перемогти українця, сказав, що гра відбувалась 4 липня, у День незалежності Сполучених Штатів, і він просто не міг не подарувати своїй країні цю перемогу над досить «затятим» українцем. Стаховський доволі по-філософськи сказав, що, попри поразку, не має сенсу концентруватись на негативі, а треба дивитись далі і йти назустріч новим викликам. Таким чином в особі Сергія Стаховського український чоловічий теніс попрощався з цьогорічним Вімблдоном.

«Не той результат, якого я хотів…Сем грав добре…Але мушу просуватися далі»

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Водночас в одиночному заліку Вімблдонського турніру в жіночих змаганнях після цього залишалась ще одна українка – Леся Цуренко. Після впевненої перемоги у першому раунді Лесі випало грати з чешкою Барборою Стрицовою. Попри чудову і на диво сонячну погоду в Лондоні, саме тоді, коли мав би початися матч Цуренко зі Стрицовою, раптом розпочався класичний лондонський дощ. Всі 18 матчів було швидко скасовано і перенесено на наступний день. І от вже з самої ранку наступного дня почались масові догравання вечірніх матчів попереднього дня. Проте, як виглядало, перенесення матчу на наступний ранок якимось чином вразило Цуренко, бо вона доволі безпорадно програла Стрицовій перший сет 6:1. У другому сеті мало що змінилося, і Леся виглядала подекуди доволі розгублено. Попри все, другий і останній сет друга ракетка України програла вже з меншим відривом 6:4, але у кожному разі її виліт з жіночого заліку змагань позначив остаточне припинення української участі в одиночних змаганнях Вімблдонського тенісного турніру цього року.

«Цуренко не вдалося повторити особистий рекорд на турнірі»

Попри припинення виступів в одиночному заліку турніру української ракетки номер один Еліни Світоліної, найкраща на цей час тенісистка України продовжить боротьбу у змішаному парному заліку. Еліна Світоліна грає парний турнір на Вімблдоні у цій категорії разом з французом Ніколя Маю. Щодо поразки Світоліної у маловідомої старшої за віком німецької тенісистки у першому ж колі змагань Вімблдона висувались різні причини. Цікавою стала думка оглядача британського тенісного журналу Tennishead Іена Келлі, який сказав, що, вочевидь, Світоліна хибно запевнила себе, що з переїздом до Лондона Вімблдонський тенісний турнір стане її «домашнім», відтак великих проблем з цим не має бути. Еліна Світоліна від минулого року живе і тренується у Лондоні.

«Можливо, Еліна створила собі таку ілюзію, що переїхавши до Лондона, все має бути для неї тут легше і, сказати б, ближчим до дому. Те, що хтось може легко на таксі доїхати до Вімблдонського тенісного центру, ще не значить, що виступи тут будуть такими ж легкими. Підтвердженням тому є те, як регулярно програють на Вімблдоні саме британські або ж базовані у Британії тенісисти. Можливо, Світоліній варто подумати про Маямі», – висловив свою думку оглядач британського тенісного журналу Tennishead Іен Келлі.

«Тепер я чекаю на Кубок Роджерса»

Жіночий парний залік Вімблдона – остання надія Украни

Треба сказати, що жіноча парна категорія Вімблдонського турніру зібрала у себе найбільшу кількість українських учасниць. Тут боротьбу ведуть сестри Люба і Надя Кіченок, Ольга Савчук, Катя Бондаренко і Катерина Козлова, які обрали для себе різноманітних партнерок на корті. Попервах найуспішнішою українкою у парному жіночому змаганні стала Надя Кіченок, яка у парі з Анастасією Родіоновою (народилася у Тамбові (Росія), проте нині, змінивши громадянство, живе і тренується у Мельбурні (Австралія) подолала у першому раунді російсько-австралійську пару Павлюченкової – Стосур 6:2, 6:4.

Сестра Наді – Люба Кіченок обрала собі у пару росіянку Аллу Кудрявцеву, з якою вони протистояли американсько-чеській парі Маттек-Сандз – Шафаржова. Тут Люба та її суперниця у доволі напруженому матчі таки поступилися 7:6, 7:5. Шафаржова належить до еліти жіночого тенісу і доводить свої можливості доволі переконливо.

І насамкінець Катерина Бондаренко виступала у жіночій парі разом з сербкою Александрою Круніч проти британської пари Данн – Дарт. Тут також все пішло, як то кажуть, в один бік. Британки цілком розтрощили українсько-сербський дует 6:1, 6:3.

Але, як бачимо, ще не все скінчилось для України на Вімблдоні, отож стежимо далі.