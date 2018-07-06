Гарні пропозиції, але дивні прохання: пошук житла онлайн вже не той

Орендувати квартиру через відомі онлайн-сервіси стає все важче. 90% всіх оголошень є продуктом шахраїв, стверджують спеціалісти. Аферистів стає дедалі більше, бо навіть попри численні попередження люди продовжують потрапляти у розставлені пастки і віддавати свої кошти шахраям.

Про найбільш популярні афери з орендою житла та як від них убезпечитися, розповідає Радіо Свобода.

Найпоширеніший вид шахрайств. У 99% коли вас просять перерахувати завдаток, це є обманом і ви не побачите ані своїх грошей, ані квартири, ані тих людей, з якими спілкувалися.

Як працює схема?

Працює схема таким чином, що на етапі переговорів телефоном вам пропонують «забронювати» своє право на першочерговий перегляд квартири, завіряють, що всі фото відповідають дійсності, і навіть можуть надіслати деякі документи, які зазвичай підроблені за допомогою програм для редагування фото.

При цьому можуть говрити, що начебто власник квартири має приїхати з іншого міста, тому варто гарантувати завдатком свої серйозні наміри.

«Все вирішується на квартирі, жодних телефонних угод не має відбуватися», – наголошує юрист з питань нерухомості Іван Кудояр і додає, що орендодавці теж зацікавлені побачити квартирантів, перш ніж здавати їм житло.

«Укладіть угоду з нами»

Торгівля базою даних – це теж одна зі схем шахрайства.

Ще один популярний вид афери: Ви знаходите, здавалося б, ідеальний варіант щодо оренди квартири і за ціною, і за інтер’єром, і за розташуванням. Телефонуєте, а вам кажуть, що це агенція. Там пропонують укласти із ними договір і тоді вже мати можливість переглядати квартири, які сподобалися, завіряють, що мають для вас чимало пропозицій.

Якщо ви приїдете в таку агенцію, то вам дійсно дадуть підписати договір, в якому буде прописано, що ви купуєте інформацію – можливо кілька номерів щодо оренди квартири, можливо базу даних. Звісно, цього пункту ви при підписанні не помічаєте і починаєте обурюватися. Тоді з’являється приватна охоронна фірма і змушує покинути приміщення. Юридично – ви самі таке підписали і навіть покарати таких аферистів немає за що: інформацію формально вони вам нададуть.

«Торгівля базою даних – це теж одна зі схем шахрайства. З того списку квартир, які вам можуть надати, «живих» може бути одиниці», – пояснює юрист з питань нерухомості Іван Кудояр.

Хотіли орендувати квартиру, але отримали зобов’язання за кредитом

В соціальних мережах з’являються повідомлення від постраждалих осіб, коли в них шахрайським шляхом виманювали скани документів, а потім оформлювали кредити.

Так користувач Василь описує, що вів переговори щодо оренди квартири, яка йому сподобалася. «Власник» по телефону погодився заселити Василя одразу ж, надіслав йому свої документи і попросив зробити те саме. Через бажання заселитися якомога скоріше надав навіть ідентифікаційний код.

Втім чоловік вирішив перевірити квартиру за реєстром майнових прав. Це можна зробити онлайн за невеличку плату. Втім реєстр містить далеко не всі дані, він заповнений на 40-60% зауважує юрист з питань нерухомості Іван Кудояр.

Виявилося, що власник квартири зовсім інший. Паралельно він знайшов у соцмережах людину з надісланих документів і з’ясувалося, що ця людина теж раніше надала свої паспортні дані при пошуку квартири.

«Вже було зрозуміло, що вся схема – розвід, але я поки не розумів до кінця в чому вона полягає. За кілька днів отримую від шахрая повідомлення, ми зідзвонюємося, чую історію про те, що він у Вінниці, але може передати мені ключі безплатно, щоб я заселився, а за грошима він приїде за кілька днів. Відмовляюся і кажу, що почекаю його повернення. Потім він скидає мені фото паспорта на фоні свого обличчя і просить надіслати у відповідь моє, начебто це якась гарантія. Звісно, я відмовляюся. Розумію, що таке фото він просить для проходження ідентифікації в фінансових установах», – описує Василь

На Василя все ж таки оформили кредити в онлайн-структурах, як він стверджує. Фото на фоні обличчя при цьому підробили, використавши світлини з його сторінки.

​Заселились, але ненадовго

Часто шахраї самі орендують квартири на кілька місяців і здають їх своїм жертвам. Після чого таких жертв здивовано виявляють справжні власники квартири.

Ще одним варіантом невдалого заселення є укладання угоди не з власником квартири, або з одним із власників. Потім з’являється справжній власник або, наприклад, дружина одного з власників і виселяє вас на вулицю.

Окрім юридичних ризиків, є ще експлуатаційні ризики: це все треба прописувати

Тож треба спілкуватися лише із власниками, бажано всіма, і дивитись на оригінали документів, а не на копії.

Юрист з питань нерухомості Іван Кудояр радить укладати договір із власниками квартири в обов’язковому порядку.

«Окрім юридичних ризиків, є ще експлуатаційні ризики: хто несе відповідальність за зіпсоване майно, за те, якщо затопить сусідів, наприклад – це все треба прописувати. Прописується перший та останній платіж, коли завершується дія договору, чи можливо його продовжити. Плюс часто власники поки здають квартиру, вони її продають. В такому разі варто прописати і момент взаємодії із ріелтором, який буде приходити аби показати квартиру покупцям», – зазначає юрист.