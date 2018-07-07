Прокремлівська дезінформація знову зосередилася на темі мігрантів у ЄС – East Stratcom Force

Цього тижня прокремлівська кампанія дезінформації була сфокусована, насамперед, на проблемі мігрантів і війни в Сирії, повідомляють автори звіту East Stratcom Force. У ЗМІ розповіли, що в Німеччині нібито не відкрито жодної кримінальної справи про сексуальні злочини, скоєні біженцями, а також, що у Європі начебто знов будують концтабори.

Один із яскравих прикладів – дезінформація про те, що в Німеччині нібито не відкрито жодної кримінальної справи про сексуальні злочини, скоєних біженцями. Німецька влада начебто спеціально замовчує злочини, які скоїли мігранти.

«У реальності ж, німецька федеральна кримінальна поліція публікує щорічний звіт про рівень злочинності в країні, включаючи інформацію про рівень злочинності серед іммігрантів. У минулому році в звіті говорилося про тисячі іноземців та іммігрантів, проти яких відкрили справи за зґвалтування або сексуальне насильство. У 2017 році загальна кількість скоєних злочинів у Німеччині знизилася на 9,6%» – зазначають автори звіту.

У матеріалі стверджують, що таким чином кремлівська дезінформація відіграє на почутті відсутності безпеки.

«Прокремлівська кампанія з дезінформації відмінно справляється з маніпулюванням емоціями аудиторії. Вона збирає інформацію про те, що розділяє і послаблює суспільство, і потім експлуатує ці теми, намагаючись роздути конфлікт», – йдеться у звіті.

Наступний крок, на думку аналітиків East Stratcom Force, – посіяти страх.

Минулого тижня лідери європейських країн зібралися в Брюсселі, щоб обговорити заходи, які ухвалюють проти осіб, які займаються незаконним ввезенням мігрантів. Центри тимчасового перебування для мігрантів російське телебачення порівнює з концентраційними таборами часів нацизму. Російське телебачення робить висновок: Німеччина «звикла будувати в Польщі концентраційні табори». Слова «концентраційний табір» постійно повторюються на російському федеральному телебаченні.

«І це теж зовсім не новина: прокремлівська дезінформація раніше вже повідомляла про те, що Німеччина посилає дітей до концентраційних таборів, що Україна планує побудувати табори на Донбасі, і що Естонія будує концентраційний табір для російськомовного населення країни», – наводять схожі обвинувачення у звіті.

У той же час, як повідомило Управління ООН у справах біженців у вівторок, інтенсивні авіанальоти і артилерійські обстріли у провінції Дараа на південному заході Сирії призвели до виникнення «найбільшої кількості переміщених осіб» за останні більш ніж сім років. У зв'язку з жорстокими боями свої помешкання покинули більше ніж 330 тисяч осіб.

На російському телебаченні ж заявили, що замість будівництва «концентраційних таборів у Європі», ЄС слід направити гроші в Сирію та інші країни, тоді «біженці повернуться додому».

«Ці коментарі створюють класичну димову завісу і користуються тим, що аудиторія заплуталася в суперечливих повідомленнях. Також вони відволікають аудиторію від чітко встановлених фактів: Росія підтримує наступ сирійських урядових військ у південній провінції Дераа, що призводить до величезних гуманітарних витрат, а Європейський союз вже давно є провідним донором серед держав, які надають допомогу Сирії в подоланні кризи», – підсумовують в огляді дезінформації.

Звіт завершують ще одним прикладом дезінформації про мігрантів. Згідно з яким, саме мігранти, а не птахи, нібито занесли в Чехію гарячку Західного Нілу.

«Джерело цієї дезінформації – відомий супротивник мігрантів із мусульманських країн, який аж ніяк не є фахівцем з епідеміології або інфекційних захворювань», – йдеться у звіті.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.