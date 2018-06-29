Заступник голови СБУ в ООН розповів, як пропаганда діє в умовах гібридної війни проти України

Заступник голови Служби безпеки України Олег Фролов заявляє, що пропаганда створила сприятливе підґрунтя для розгортання цілого арсеналу різних методів ведення війни проти України.

«Пропаганда як компонент гібридної агресії проти України має ключове значення, вона створила сприятливе підґрунтя для розгортання цілого арсеналу інших класичних та некласичних методів ведення війни, які включають використання нерегулярних збройних формувань, ініціювання внутрішніх заворушень, а також дипломатичні заходи, кібератаки та економічний тиск», – заявив Олег Фролов на 1-й конференції високого рівня керівників антитерористичних відомств держав-членів ООН.

При цьому, як зауважив заступник голови СБУ, інтернет використовується для поширення радикальної ідеології, вербування послідовників та фінансування незаконної діяльності, пов’язаної з тероризмом.

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Від 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Крім того, останнім часом, зокрема у Києві, почастішали випадки вибухів, обстрілів, внаслідок яких гинуть журналісти, розвідники, добровольці. Київ звинувачує Москву у причетності до цих інцидентів, Росія ж ці звинувачення відкидає.