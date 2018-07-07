Вболівальники за дорученням: як кримські чиновники стежать за Чемпіонатом світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу став для кримської влади приводом продемонструвати патріотизм. Чиновники і депутати запевняють, що стежать за кожним матчем і вболівають за російську збірну. Майбутній матч ¼ фіналу Чемпіонату стане черговим іспитом на патріотизм – чиновникам кримського уряду доручено стежити за матчем, а один кримський депутат навіть готовий подарувати квартиру футболістові за переможний гол.

В умовах санкцій і відсутність офіційних футбольних фан-зон в Криму активними футбольними вболівальниками стали навіть ті депутати і чиновники, які раніше взагалі не цікавилися футболом. Деякі з них розповіли, що дивляться матчі з сім'ями і навіть влаштовують свята з приводу перемог російської збірної.

Подарунок на мільйони

Естафету уболівальників-патріотів підтримав депутат кримського парламенту від ЛДПР, власник будівельної компанії «Інтербуд» Євген Кабанов – він вирішив підтримати футболістів не тільки морально, а й матеріально. Депутат пообіцяв подарувати квартиру в Севастополі футболістові російської збірної, який заб'є переможний гол у ворота суперника – збірної Хорватії. Матч відбудеться 7 липня.

«Ми надамо кілька варіантів людині, який заб'є переможний гол. А він вже сам вибере квартиру – з видом на море або без виду, з великим або маленьким балконом. Що вибере, то йому і передамо», – заявив він.

Подарункова квартира розташована в житловому комплексі «Доброгород» в центральній частині Севастополя. Він побудований на місці колишнього АТП по вулиці Токарєва, 1 в рамках проекту із реновації промислових територій міста. Ділянка розташована за дев'ять хвилинах їзди від центральної міської площі Нахімова. На сайті «Інтерстроя» сказано, що у восьмиповерховому будинку пропонуються 1-, 2- і 3-кімнатні квартири-студії вартістю від 1,7 до 4 мільйонів рублів. Ще не всі будинки в мікрорайоні побудовані. Очікується, що здача в експлуатацію відбудеться в другому кварталі 2020 року.

Євген Кабанов зізнався, що ніколи не був затятим шанувальником футболу, а зараз вирішив підтримати російських футболістів, враховуючи масштаб Чемпіонату. Він повідомив Крим.Реалії, що має намір стежити за матчем Росія-Хорватія разом з друзями.

«З друзями підемо в Севастополі вболівати в публічних просторах. У нас маса закладів та публічних просторів зараз, де можна подивитися футбол», – сказав Кабанов, не уточнивши, де саме дивитиметься матч.

Доручено «вболівати»

Глава уряду Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) з початку Чемпіонату публічно не коментував своє ставлення до нього і не виявляв інтересу до футбольних матчів. Навіть його батько Валерій Аксьонов говорив про це лише теоретично, допускаючи, що «якщо він не сам дивиться матчі, то йому колеги точно повідомляють». А 3 липня на засіданні Ради міністрів Сергій Аксенов несподівано закликав підлеглих у обов'язковому порядку дивитися футбольний матч 7 липня – гру збірної Росії з командою Хорватії в 1/4 фіналу Чемпіонату.

«Все в суботу (7 липня – КР) вболіваємо за збірну Росії, колеги. Обов'язково. Перевіримо тих, хто на місцях повинен бути», – цитує його провладне інтернет-видання «Крыминформ».

Ми дізналися у чиновників кримського уряду, чи збираються вони виконати доручення Аксенова. Всі, з ким нам вдалося поспілкуватися, запевнили, що матч 7 липня дивитися будуть, але не за дорученням, а «тому що самим цікаво».

«Звичайно, буду дивитися матч. Тому що мені цікаво. Я вболіваю за нашу російську збірну», – заявила кримський міністр спорту Єлизавета Кожичева.

Продовжувати розмову вона відмовилася, не уточнивши, де саме вона дивитиметься футбол, враховуючи, що в Криму немає жодної офіційної фан-зони.

Футбольним уболівальником виявився і міністр охорони здоров'я Криму Олександр Голенко. Він розповів, що стежить за матчами в усіх доступних джерелах.

«Дивлюся матчі по телевізору або Інтернету. Сучасні засоби телекомунікації дають можливість навіть на мобільних пристроях спостерігати за цікавими моментами. У нас в Криму все це працює. Я дивлюся матчі завжди в різних умовах, як виходить. Іноді в компаніях, іноді індивідуально. Останнім часом я був у дорозі і слухав матчі по радіо», – сказав Голенко.

Міністр зізнався, що раніше не захоплювався футболом, а Чемпіонат світу дивиться «для задоволення».

Начальник управління по громадським проектам апарату кримського уряду Ілля Фікс зараз у відпустці, тому не знає про доручення Аксенова стежити за футбольним матчем. Він також засумнівався, що глава Радміну міг таке доручити.

«Я не думаю, що він доручав. Просто треба жарт від не жарту відрізняти, мені здається», – заявив Фікс.

Проте, він пообіцяв, що подивиться суботній матч по телевізору.

Найактивнішими уболівальницями за російську збірну в кримському уряді виявилися міністр культури Аріна Новосельська, яка влаштовує сімейні свята на честь футбольних перемог Росії, і міністр освіти і науки Наталія Гончарова – вона присвячує футболу вечори і намагається вгадати результати матчів. А депутат кримського парламенту Сергій Шувайников називає себе професійним вболівальником. Він каже, що зміг передбачити результат матчу Росії з Єгиптом, що відбувся 19 червня, і прогнозує перемогу російської збірної в інших матчах.

Чемпіонат світу з футболу відбувається в Росії в умовах бойкоту з боку України і ряду європейських країн. Влада України і Заходу вимагає від Кремля звільнення понад 70 українських політв'язнів, утримуваних в Росії і в Криму. Серед них – український режисер, кримчанин Олег Сенцов, який понад місяць голодує в російській колонії з такими ж вимогами. Активісти в Україні і в усьому світі проводять публічні акції, вимагаючи від Кремля звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

У червні 46 депутатів Європарламенту підписали листа, в якому закликали країни Євросоюзу до бойкоту мундіалю – через агресивні дії Росії в Україні і Сирії, отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері, фейки і кібернапади Москви, втручання у вибори і спроби послабити і розділити Євросоюз.