Експерт розповів, на що підуть виділені Укрзалізниці 150 мільйонів доларів

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Укрзалізниці кредит у розмірі 150 мільйонів доларів. Гроші підуть на оновлення українських потягів.

Про це ще 4 липня повідомив екс-заступник міністра фінансів Артем Шевальов. Також, за його словами, кредит надано на ринкових умовах без державної гарантії.

«Цей кредит піде на закупівлю 6500 вантажних вагонів. Оновлення рухомого складу українських потягів вкрай необхідне», – заявляє експерт аналітичного центру «Атлантична рада» Андерс Ослунд.

Цього року інвестиції в Укрзалізницю складуть понад 1 мільярд доларів

«Разом з донорами ЄБРР ми підтримуємо модернізацію публічного транспорту в Україні», – відзначає офіційний Twitter ЄБРР.

Також ЄБРР заявляє на своїй сторінці в соцмережі, що його інвестиції в український транспорт зменшать споживання електроенергії модернізованим тролейбусним парком на 40%, що призведе до зменшення забруднення атмосфери.

Раніше керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж критикував українську позицію щодо державних банків.

«Забагато грошей передано відомим позичальникам, які не платять», – говорив Маліж.

За його словами, впродовж останніх 10 років Україна витратила майже 16 мільярдів доларів на держбанки без урахування грошей, переданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Україні потрібен закон про державні банки», – підкреслював Маліж.

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