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06 Липень 2018, Київ 09:04
Новини | Суспільство

В Укрзалізниці розповіли про нову систему прибирання в поїздах

Як повідомив голова компанії, вже половину пасажирських вагонів обробляють за новим технологічним процесом

В «Укрзалізниці» запустили нову систему прибирання поїздів, повідомив керівник компанії Євген Кравцов у Facebook.

За його словами, наразі вже половину пасажирських вагонів обробляють за новим технологічним процесом за допомогою парогенераторів і миючих пилососів.

Окрім того, Кравцов розповів про новий мийний засіб для прибирання, який, як він стверджує, «в рази ефективніший за розрекламовані побутові рідини».

Раніше «Укрзалізниця» запровадила можливість для пасажирів з’ясувати, чи є у вагоні потяга кондиціонер, ще на етапі купівлі квитка. А з минулого місяця запустила послугу повноцінного харчування у поїздах. Від 30 травня ціни на залізничні квитки в Україні піднялися на 12%.

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