Трамп номінував до Верховного суду правника, який працював над імпічментом Клінтона

Президент США Дональд Трамп номінував на посаду Верховного судді США Бретта Кавана (Brett Kavanaugh). Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат США, де Республіканська партія має хитку більшість.

Кавана відомий консервативним підходом до тлумачення Конституції та вважає, що судді Верховного суду повинні займатись стеженням за дотриманням законів, а не їх написанням.

Наприклад, Кавана заявляв, що вважає право жінок на аборти (дражлива для США тема, яка розділяє політичні табори – ред.) застереженим на рівні вже існуючих законів США. Між тим, як відзначає The Washington Post, у низці випадків Кавана виступав за традиційне тлумачення законів щодо повноважень уряду та інше, у випадку коли це ускладнило доступ до аборту нелегальній мігрантці до США.

Республіканська партія привітала номінацію Кавана.

Він заслужив повагу колег і має високу репутацію серед правників

«Він заслужив повагу колег і має високу репутацію серед правників. Його кар'єра свідчить про тверде розуміння ролі судді у нашій Республіці: відкинути персональні погляди та політичні уподобання, щоб тлумачити закони так, як вони і були написані», – заявив лідер республіканців у Конгресі Мітч Макконнелл.

Численні демократичні політики вже виступили проти кандидатури Кавана. Видання Vox називає його «ветераном битв консерваторів, починаючи від імпічменту Клінтона і до спротиву запровадження реформи системи медичного страхування за президентства Барака Обами».​

Країна програє, коли увагу президента відволікає тягар позовів чи кримінального слідства та можливого переслідування за законом

«У президента і без того складна робота. Країна програє, коли увагу президента відволікає тягар позовів чи кримінального розслідування та можливого переслідування за законом», – цитує Кавана видання Vox.

Кавана у минулому брав помітну участь у роботі незалежного прокурора Кеннета Стара з підготовки доповіді, яка закликала до відставки президента США Білла Клінтона. Кавана був призначений суддею Апеляційного суду округу Колумбія президентом Джорджем Бушем-молодшим у 2003 році.

При цьому протягом кар'єри Кавана обстоював позицію, що кримінальні звинувачення проти президента США можуть висуватись лише після того, як він добровільно покине посаду, або ж буде усунутий в результаті процедури імпічменту.

​Наприклад, у 2009 році Кавана виступав проти кримінального переслідування чинного президента США під час його перебування на посаді, відзначивши, що судові позови заважають роботі президента.​

Тобто Кавана вважає – тлумачить видання Vox – що на час перебування Трампа при владі притягнути його до відповідальності може лише Конгрес.

Я завжди намагатимусь зберігати Конституцію США та верховенство права

«Я завжди намагатимусь зберігати Конституцію США та верховенство права», – заявив сам Кавана під час оголошення президентом його кандидатури.

«Верховенство права – це славна спадщина нашої країни. Це наріжний камінь нашої свободи. Воно гарантує рівне правосуддя, і тепер Сенат має нагоду захистити цю спадщину, затвердивши суддю Бретта Кавана на посаді судді Верховного суду», – заявив президент США Дональд Трамп.