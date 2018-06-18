Трамп зараз не планує помилувань учасників Russiagate – Джуліані

Адвокат Руді Джуліані, який представляє інтереси президента США Дональда Трампа, заявив, що зараз глава держави не планує вдаватися до помилувань у зв’язку з розслідуванням імовірного втручання Росії в американські вибори, але може використати це право після завершення роботи спецпрокурора.

Виступаючи на каналі CNN, Джуліані заявив, що нині в помилуванні немає необхідності, і такий крок може зіпсувати «дуже чітку картину вкрай несправедливого розслідування, яке не викликане жодною злочинною діяльністю».

Адвокат Трампа наголосив, що президент зберігає за собою право на помилування і може скористатися ним після завершення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера, якщо вважатиме, що до людей ставилися «несправедливо».

У публікації «Голосу Америки» наголошується, що за останні тижні Трамп помилував кількох відомих консервативних діячів. Однак, за словами Джуліані, ніхто з тих, кого зачепило розслідування спецпрокурора Мюллера, не має покладатися на такий розвиток подій.

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Коментарі Джуліані з’явилися після того, як колишній голова передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт був узятий під варту. Федеральний суддя скасував його домашній арешт у зв'язку з підозрами, що Манафорт намагався вплинути на свідків у розслідуванні, пов’язаному з Росією.