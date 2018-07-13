Радіо Свобода Daily: Нічні візити до Петра Порошенка тривають

Сенцов, з днем народження

Сьогодні, 13 липня – день народження ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує на знак протесту в російській колонії від 14 травня. З цієї нагоди активісти готують чергову глобальну акцію, для участі в якій необхідно роздрукувати фото Олега Сенцова, сфотографувати його на тлі будь-якого відомого пам’ятника або міської пам’ятки і викласти в мережу з хештегом #SaveOlegSentsov.

Як Ситник приїхав до Порошенка вночі

Журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») неодноразово розповідали про те, що президент України Петро Порошенко афішує далеко не всі свої зустрічі. Показували, як деяких олігархів на територію Адміністрації президента завозять на службових автівках, щоб їх не помітили журналісти. Зрештою, нам стало відомо, що Порошенко іноді проводить зустрічі, які не хоче афішувати, просто у себе вдома, пізно ввечері.

Спостерігаючи за нічними візитерами резиденції президента, «Схеми» стали свідками зустрічі, про яку згодом її учасники так і не написали в офіційних прес-релізах. Але факт такої зустрічі має суспільно важливий характер. Одним із гостей президента в такому секретному форматі став директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Про що Артем Ситник міг говорити з президентом у нього вдома? Чому вночі? І чому в цей же час в резиденції перебував народний депутат Олександр Грановський?

У Холодницького закривають справу проти сина Авакова та Чеботаря

Невтішний фінал, схоже, отримало, ще одне розслідування «Схем». Так, спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження у так званій «справі рюкзаків» щодо двох фігурантів – сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова й екс-заступника міністра Сергія Чеботаря через відсутність «прямих достатніх доказів», що ці особи «були обізнані з планом поставки саме неякісних рюкзаків». Про це йдеться у відповідній постанові за підписом прокурора САП, яка є у розпорядженні журналістів програми.

«Рішення прийнято прокурором у цьому провадженні. Вивчаємо ситуацію і причини такого рішення», – сказав голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. І додав: «Прокурори є незалежними у своїй процесуальній діяльності і будь-який тиск на них з приводу прийнятих ними рішень є неприйнятним».

Далі стисло.

Верховна Рада відклала оновлення ЦВК до наступної пленарної сесії, що відбудеться вже восени.

У Запоріжжі СБУ перевіряє законність розміщення портретів убивці Коновальця.

Міносвіти назвало «топ-10» спеціальностей, на які виділено найбільше «бюджетних» місць.

А у Брюсселі прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підписали домовленість про початок процесу вступу Македонії до Північноатлантичного союзу.

Дві Катерини – з Луганщини і Львівщини – ламають стереотипи

Й на завершення про те, як можна здружитись у біді. Дві жінки – Катерина Лісова, переселенка з Луганщини, і Катерина Ільків, мати трьох дітей із бойківського села на Львівщині, – об’єдналися і розпочали власну справу – козячу ферму. Наразі це аматорське підприємство, але сири, які вони виробляють, дуже смакують людям. Щоб розширити господарство, двом жінкам потрібне пасовище для кіз і електропостачання. Наша кореспондентка з’їздила до «двох Катерин» у село Тухля Сколівського району і розповіла їхню історію у завершальному на сьогодні матеріалі.

«Я почуваюсь щасливою, маю внутрішню свободу і комфорт. Викинула геть усі ділові костюми. Лише один залишила, на який мені колись відзнаку за успішну працю вчепили», – розповіла їй Катерина Лісова.

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