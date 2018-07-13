«Олегу, живи!»: увесь світ вітає з Днем народження Олега Сенцова

13 липня Олегу Сенцову виповнюється 42 роки. Це вже четвертий День народження поспіль, який він зустрічає у російській в'язниці. А ще 13 липня минає 61-й день його голодування: у такий спосіб він прагне домогтися звільнення усіх українських політв’язнів, утримуваних Росією.
Цього дня активісти в Україні та всьому світі вітають українського режисера: закликають його триматися, бажають здоров'я і сил, а також наголошують, що вже час повертатись додому.
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