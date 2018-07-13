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13 Липень 2018, Київ 22:42
Політика

«Олегу, живи!»: увесь світ вітає з Днем народження Олега Сенцова

Листівка з надписом #SaveOlegSentsov на тлі кінотеатру, де в Олега Сенцова була прем'єра першого фільму. Окупований Сімферополь, 13 липня 2018 року

13 липня Олегу Сенцову виповнюється 42 роки. Це вже четвертий День народження поспіль, який він зустрічає у російській в'язниці. А ще 13 липня минає 61-й день його голодування: у такий спосіб він прагне домогтися звільнення усіх українських політв’язнів, утримуваних Росією.

Цього дня активісти в Україні та всьому світі вітають українського режисера: закликають його триматися, бажають здоров'я і сил, а також наголошують, що вже час повертатись додому.

Австралія

Білорусь

Велика Британія

Грузія

Ірландія

Італія

​Киргизстан

Латвія

Литва

Німеччина

Росія

Словенія

Франція

Чехія

Чеські активісти до дня народження Сенцова влаштували символічну акцію біля посольства Росії
Чеські активісти до дня народження Сенцова влаштували символічну акцію біля посольства Росії

Швеція

УКРАЇНА

Бахмут

Київ

Луцьк

Львів

Мукачево

Одеса

Тернопіль

Чернівці

Крим

Мати ув’язненого у Росії українця Олександра Кольченка Лариса провела одиночний пікет в окупованому Сімферополі
Мати ув’язненого у Росії українця Олександра Кольченка Лариса провела одиночний пікет в окупованому Сімферополі

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