У Росії підтвердили: Сенцов живий – Денісова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова оприлюднила ввечері 13 липня лист про стан здоров’я українського в’язня Олега Сенцова. Український омбудсмен отримала цей документ від голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова.

«Стан здоров’я підсудного оцінюється як задовільний», – стверджує Федотов. Він також повідомив, що Олег під «постійним динамічним наглядом медичних працівників установи, де відбуває покарання».

«Щоденно його оглядають медики, проводять клініко-лабораторні дослідження. Йому призначена та проводиться підтримувальна терапія, спрямована на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення виникнення ускладнень», – ідеться в листі.

У Кремлі 13 липня заявили, що звернення матері українського режисера Олега Сенцова про його помилування, «безумовно», буде розглянуте, коли воно надійде в адміністрацію президента Росії.

Український режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії на 20 років колонії за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму, провини не визнає і відмовився просити про помилування.

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13 липня, в день народження Олега Сенцова, стало відомо, що до Володимира Путіна з проханням помилувати сина звернулася Людмила Сенцова. Клопотання про помилування, написане 22 червня, опублікувала російська радіостанція «Ехо Москви».

Раніше офіційне прохання про помилування Сенцова з гуманітарних міркувань направив президентові Росії генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд. У прес-службі Кремля незабаром заявили, що прохання Яґланда не може стати підставою для будь-яких дій.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в російській колонії, розташованій у Лабитнангі за полярним колом, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії. У світі тривають акції на підтримку українського режисера.