«Слава Україні!» в центрі Берліна: активісти підтримали Олега Сенцова і звернулися до Трампа

На центральній площі Берліна у неділю відбулася акція на підтримку ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, та тих його співвітчизників, котрих Кремль утримує у російських в’язницях з політичних міркувань.

Цей захід був одним із низки акцій в багатьох містах світу, котрі організовувалися до дня народження Олега Сенцова. Він також був приурочений до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

13 липня у соцмережі Facebook, з’явився заклик провести мітинг на підтримку олега Сенцова: «Сьогодні – останній робочий день перед зустріччю Трампа та Путіна у Гельсінкі. Нагадаємо Президенту США, що одним із ключових питань на цих перемовинах має стати звільнення Олега Сенцова та всіх заручників Кремля. Це дуже просто зробити. Президент США веде світову політику у Твітері. Тож зайдіть у свій Твітер і клікніть на автоматичний твіт за цим посиланням. Сьогодні у Олега – день народження. Він голодує майже два місяці. Приділіть йому хоча б 2 секунди».

Активісти за права людини в Берліні вирішили підтримати цей заклик і вийшли на одну з центральних площ столиці Німеччини – Потсдамер платц. Серед них і Рональд Вендлінг, котрий щочетверга стоїть з акціями протесту перед посольством Росії на головній вулиці Берліна Унтер дер Лінден.

На своїй сторінці у Фейсбуку він пояснив:

«Ми спробуємо звернути увагу Дональда Трампа і Анґели Меркель до теми українських політичних в’язнів. Американський президент невдовзі зустрінеться з Путіним. Це стало б чудовою нагодою наполягти на звільнені 70 українських в’язнів, котрі незаконно утримуються в Росії. Ми вітаємо Олега Сенцова з Днем народження і запрошуємо всіх берлінців підписатися під поздоровленнями», – закликав Вендлінг.

Оскільки захід відбувся за годину до початку фінальної гри Чемпіонату світу з футболу, то учасників акції зібралося близько 20 осіб. Небагатолюдно в цей час було і на самій площі, якою зазвичай приходять сотні мешканців німецької столиці і туристів. Але активісти української громади в Берліні надзвичайно активно закликали перехожих і долучитися до акції, і ознайомитися з інформацією про кремлівських бранців.

Учасники акції нагадували перехожим про те, що Сенцова затримали співробітники російських спецслужб в анексованому Москвою Криму навесні 2014 року. Після чого його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі.

Вони також розповідали про долі іших політв’язнів, закликаючи сприяти їхньому звільненню, а також долучитися до боротьби за права людини та свободу слова. Активіст української громади в Берліні і організатор акції „Free Sentsov“ на Потсдамер платц Олександр Снідалов приніс інформаційні листівки на площу.

Групи вболівальників збірної Хорватії схвально відзивалися на заклики мітингувальників і гуртом скандували: «Слава Україні!». У розмові з Радіо Свобода Снідалов пояснив:

«Наша ідея у тому, щоб поєднати цей протест з бойкотом фіналу Чемпіонату світу. Закликати людей до бойкоту, дати їм аргументацію, чому не варто дивитися цей футбол, чому не варто дивитися цей фінал. Відтак саме зараз, саме під час матчу, акція набуває свого символічного характеру. Тут зібралися люди, які цей футбол не дивляться, і їм важливіша доля Олега Сенцова», – пояснив Снідалов.

Серед учасників були також і представники Ічкерії, які підтвердили свою солідарність з українцями:

«Ми підтримуємо кримських татар, підтримуємо українців. Ми виступаємо за деокупацію Чеченської республіки Ічкерія, за визволення східної України, повернення Криму Україні. Ми вимагаємо покарання усіх злочинців, передусім Путіна, котрий є терористом і воєнним злочинцем», – сказав Артем Ізлаєв.

Організатори акції на підтримку Сенцова – представники української громади в Берліні заявили, що вона буде не останньою.