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14 Липень 2018, Київ 08:26
Політика

Радіо Свобода Daily: Українці передали вітання Сенцову через Радіо Свобода

Акція з вимогою звільнити Олега Сенцова та інших українських політв'язнів із російських тюрем. Київ, 8 липня 2018 року

Українці передали вітання Сенцову

У ЗМІ з’явились унікальні кадри, де вперше за два роки можна побачити засудженого Росією українського режисера Олега Сенцова в ув'язненні. На відео можна побачити, як виглядав Сенцов приблизно місяць тому, на 18-й день голодування. Тоді у російській колонії записали, як Сенцову в кінці травня дзвонила Ксенія Собчак і її мати – член Ради федерації Росії Людмила Нарусова. Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ. А ті опублікували в інтернеті.

Перше за два роки відео з Сенцовим у колонії
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Перше за два роки відео з Сенцовим у колонії

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Наразі життя Олега підтримують спеціальним медичним харчуванням. Але як довго він протримається на таких крапельницях? Стандарти російської медицини далекі від західних, а тим більше – тюремної медицини. Якими сумішами годують у колонії Олега Сенцова? Журналісти Крим.Реалії спробували розібратися в цьому разом із лікарями. В одного з них прогнози невтішні – «в кращому випадку Олег Сенцов залишиться інвалідом», вважає лікар-анестезіолог Володимир Бродський.

Тим часом у 42-й день народження Олега Сенцова українці провели мітинг, а також через Радіо Свобода передали йому слова підтримки та привітання. Редакція надіслала їх у листі й адміністрація колонії в російському місті Лабитнангі, де утримується український в’язень Олег Сенцов, вже повідомила Радіо Свобода, що надісланий режисерові лист дійшов до адресата.

Радіо Свобода відправило Олегу Сенцову лист з привітаннями випадкових перехожих
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Радіо Свобода відправило Олегу Сенцову лист з привітаннями випадкових перехожих

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Хто ходить до «куратора енергетики» Ігоря Кононенка

І вслід за розслідуванням про нічних гостей президента Порошенка, журналісти програми «Схеми» вирішили придивитись, а хто приходить до його бізнес-партнера – народного депутата Ігоря Кононенка, який користуючись своєю впливовістю, виконує роль куратора однієї з найбільш грошовитих сфер у житті держави – енергетичної. Маючи вплив та контроль над профільними державними службами, що регулюють цей ринок, від імені влади він веде перемовини з власниками енергетичного бізнесу. «Схеми» зафіксували факти, які підтверджують те, що Кононенко в оточенні президента справді є куратором української енергетики. Вони за посиланням.

Ухвалили закон про «євробляхи» і пішли на канікули

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів на єврономерах. Пропонується, що базові ставки акцизного податку будуть такими: для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро. При цьому розмір акцизу буде дорівнювати базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку. Коефіцієнт двигуна пропонується розраховувати за такою формулою: об’єм двигуна розділити на 1000. Коефіцієнт віку: кількість повних календарних років.

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Трамп збентежив королеву Єлизавету II різкою зупинкою під час обходу королівської варти
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Трамп збентежив королеву Єлизавету II різкою зупинкою під час обходу королівської варти

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Британська поліція виявила пляшечку, в якій ймовірно зберігався нервово-паралітичний агент «Новачок».

5 збірних, які доводять, що Україна – футбольна держава

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Українські паралімпійці тричі вигравали ігри та чотири рази чемпіонати світу
Українські паралімпійці тричі вигравали ігри та чотири рази чемпіонати світу

Не дозволяйте зневірі прокрастись у Ваше серце!

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