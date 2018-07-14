Радіо Свобода Daily: Українці передали вітання Сенцову через Радіо Свобода

Українці передали вітання Сенцову

У ЗМІ з’явились унікальні кадри, де вперше за два роки можна побачити засудженого Росією українського режисера Олега Сенцова в ув'язненні. На відео можна побачити, як виглядав Сенцов приблизно місяць тому, на 18-й день голодування. Тоді у російській колонії записали, як Сенцову в кінці травня дзвонила Ксенія Собчак і її мати – член Ради федерації Росії Людмила Нарусова. Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ. А ті опублікували в інтернеті.

Наразі життя Олега підтримують спеціальним медичним харчуванням. Але як довго він протримається на таких крапельницях? Стандарти російської медицини далекі від західних, а тим більше – тюремної медицини. Якими сумішами годують у колонії Олега Сенцова? Журналісти Крим.Реалії спробували розібратися в цьому разом із лікарями. В одного з них прогнози невтішні – «в кращому випадку Олег Сенцов залишиться інвалідом», вважає лікар-анестезіолог Володимир Бродський.

Тим часом у 42-й день народження Олега Сенцова українці провели мітинг, а також через Радіо Свобода передали йому слова підтримки та привітання. Редакція надіслала їх у листі й адміністрація колонії в російському місті Лабитнангі, де утримується український в’язень Олег Сенцов, вже повідомила Радіо Свобода, що надісланий режисерові лист дійшов до адресата.

Хто ходить до «куратора енергетики» Ігоря Кононенка

І вслід за розслідуванням про нічних гостей президента Порошенка, журналісти програми «Схеми» вирішили придивитись, а хто приходить до його бізнес-партнера – народного депутата Ігоря Кононенка, який користуючись своєю впливовістю, виконує роль куратора однієї з найбільш грошовитих сфер у житті держави – енергетичної. Маючи вплив та контроль над профільними державними службами, що регулюють цей ринок, від імені влади він веде перемовини з власниками енергетичного бізнесу. «Схеми» зафіксували факти, які підтверджують те, що Кононенко в оточенні президента справді є куратором української енергетики. Вони за посиланням.

Ухвалили закон про «євробляхи» і пішли на канікули

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів на єврономерах. Пропонується, що базові ставки акцизного податку будуть такими: для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро. При цьому розмір акцизу буде дорівнювати базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку. Коефіцієнт двигуна пропонується розраховувати за такою формулою: об’єм двигуна розділити на 1000. Коефіцієнт віку: кількість повних календарних років.

Ще трішки новин, але коротко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може націоналізувати білоруський завод, в який українська компанія вклала 20 мільйонів доларів.

Американський президент Дональд Трамп збентежив Королеву Єлизавету II різкою зупинкою під час обходу королівської варти.

Британська поліція виявила пляшечку, в якій ймовірно зберігався нервово-паралітичний агент «Новачок».

5 збірних, які доводять, що Україна – футбольна держава

Українська збірна виграла чемпіонат світу серед лікарів у віковій категорії «Мастерс», тобто старші 45 років. У фіналі українські медики перемогли російську збірну та оформили своє вже друге чемпіонство світу. У соціальних мережах із захватом обговорюють, як лікарі не лише зі скальпелем та стетоскопом на «ти», але й із м’ячем. Це підштовхнуло нас нагадати вам про збірні, які вже неодноразово на весь світ заявляли, що Україна – футбольна держава.

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