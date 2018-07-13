Лукашенко націоналізує білоруський завод, в який українська компанія вклала 20 мільйонів доларів

Запорізьке підприємство «Мотор Січ» розраховує, що протягом наступного тижня зможе узгодити умови передачі білоруській державі свого пакета акцій «Оршанського авіаремонтного заводу».

«Відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко був на «Оршанському заводі», зробив заяву. Так, ми дійсно звідти йдемо, а деталі будуть узгоджені найближчим часом. За результатами ми обов'язково проінформуємо», – повідомив Радіо Свобода директор підприємства «Мотор Січ» з питань зв’язків з громадськістю Анатолій Малиш.

У той же час він уникнув відповіді на запитання, чи передбачається виплата білоруською стороною компенсації за передачу українським інвестором акцій підприємства: «Протягом наступного тижня все буде розглянуто».

До цих пір 60% акцій заводу належали українській компанії «Мотор Січ», а 40% – білоруській компанії «Системи інвестицій та інновацій», якою володіє тамтешній бізнесмен Олександр Садовий. Але 11 липня Олександр Лукашенко заявив про націоналізацію підприємства.

Під час візиту на «Оршанський авіаремонтний завод» 11 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «це державне підприємство з сьогоднішнього дня», оскільки «власників тут вже немає». Він підписав доручення про «відновлення ефективної роботи» «Оршанського авіаремонтного заводу», але поки воно не опубліковане – як буде відбуватися націоналізація, невідомо.

За повідомленнями, Лукашенко «висловив низку нарікань на адресу Міністерства транспорту за те, що воно і в попередній період самоусунулося від ситуації на підприємстві».

«Тут працюють мої люди, твої люди, білоруси працюють, росіяни – наші громадяни Білорусі, – говорив Лукашенко. – Яка різниця, кому належать ці акції. Це наше завдання – щоб люди тут отримували нормальні зарплати».

У травні Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно колишнього гендиректора ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод» і посадових осіб ПАТ «Мотор Січ».

«Приводом послужило заподіяння посадовими особами заводу шкоди в особливо великому розмірі, а також істотної шкоди його інтересам», – ​повідомляла Генпрокуратура Білорусі.​

Український власник наполягав на викупі акцій

У травні президент «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв літав до Мінська на переговори про зміну білоруського акціонера «Оршанського заводу». За словами народного депутата, який входить до топ-25 найбільш заможних бізнесменів України, саме «місцевий інвестор» відмовився виконувати свою частину інвестиційних зобов’язань.

За словами Богуслаєва, крім «Мотор Січ», акціонером білоруського авіаремзаводу виступає також білоруське закрите акціонерне товариство «Системи інвестицій та інновацій».

«Місцевий інвестор відмовився від виконання своєї частини інвестиційних зобов’язань. Через це весь «сир-бор», — сказав він, додавши, що «свою частину інвестиційних зобов’язань станом на сьогоднішній день «Мотор Січ» виконала на 110%» – говорив В’ячеслав Богуслаев українським журналістам, коментуючи в травні повідомлення про можливу передачу контрольного пакету акцій «Оршанського авіаремонтного заводу» державному підприємству Білорусі «Белспецвнештехника».

«Не розумію, звідки це: взяти і забрати. На ринку можна тільки купити або викупити. Так працює вся Європа. Треба розрахуватися з акціонерами», – сказав у травні В’ячеслав Богуслаев. За його словами, «Оршанський авіаремонтний завод» завершив 2017 рік із прибутком.

І тоді ж президент «Мотор Січі» уточнив, що з моменту придбання в 2012 році контрольного пакета акцій «Оршанського заводу», який на той момент був проблемним і влада Білорусі виставила його на приватизацію, українське підприємство вклало в розвиток авіаремонтного заводу приблизно 20 мільйонів доларів.

Українські ЗМІ повідомляли, що В’ячеслав Богуслаєв після останнього раунду переговорів змушений був повернутися з Мінська до Києва рейсовим літаком (його літак «Як-40» заарештували на аеродромі в місті Орша як заставу, щоб змусити Богуслаєва відмовитися від фінансових претензій до білоруського заводу і, до того ж, виплатити пеню за нібито невиконання інвестиційних зобов’язань).

Коментуючи Радіо Свобода ситуацію з літаком, директор «Мотор Січі» з питань зв’язків із громадськістю Анатолій Малиш уточнив: «Літак не був заарештований. Йому не давали можливості вилетіти. Але зараз літак вже вдома, у нас».

Пізніше, як стверджують деякі джерела, український бізнесмен не поїхав на зустріч до адміністрації білоруського президента обговорювати умови передачі акцій Білорусі, хоча і підтвердив свою готовність відмовитися від акцій.​

Китайські, російські чи білоруські інтереси?

В Україні низка експертів ринку не виключають можливості, що білоруська влада вирішила націоналізувати «Оршанський авіаремонтний завод», оскільки підозрюють, що він може перейти у власність Росії внаслідок продажу 56% акцій української «Мотор Січі» китайській корпорації Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

Ця угода в минулому році стала предметом кримінальної справи, яку порушила Служба безпеки України. За словами слідчих, те, що акції українського підприємства продавалися іноземцям пакетами по 10% через офшори, викликало підозри, що новим реальним власником найважливішого для оборони України підприємства може виявитися зовсім не та компанія, що була заявлена.

У той же час українські експерти виключають, що білоруська влада націоналізує білоруські активи В’ячеслава Богуслаєва на замовлення української влади. Швидше, справа в тому, що силами «Оршанського авіаремонтного заводу» готувалися випускати модифікацію вертольота «Мі-8», який завдяки новому українському двигуну значно перевершував би потужність російського конкурента «Мі-17». І це вже не могло сподобатися Росії.

За окремими джерелами, «Оршанський авіаремонтний завод» після банкрутства об’єднають у холдинг з аналогічним підприємством в місті Барановичі і передадуть до складу білоруського держпідприємства «Белспецвнештехника». Лунає і така версія, що «Оршанський авіаремонтний завод», точніше, його злітно-посадкова смуга дуже сподобалась білоруській компанії «Бреміна груп», яка будує поруч мультимодальний логістичний центр.​

В Україні чекають пояснень

Голава правління київського Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран вважає, що білоруська сторона повинна пояснити своє рішення Україні:

«Слово «націоналізація» сприймається як алергія в цивілізованому світі, особливо коли мова йде про інвестиції та приватні інвестиції. Це дуже поганий знак для країни.

В Україні про націоналізацію багато говорять, але ніколи її не використовують. Подібних історій у нас було буквально кілька, але всі вони мали надзвичайно негативний резонанс. Це дуже погано не тільки для тих країн, звідки прийшов капітал, але і для інших, бо з такими країнами краще не мати справ.

Це підірве довіру між Білоруссю й Україною, якщо Білорусь не покаже дуже точних механізмів, узгоджених з українською стороною

Якщо ж мова йде про підприємства, пов’язані з оборонкою, це зазвичай матиме політичний ефект. Важко сказати, як на самій Україні стратегічно відіб’ється передача [білоруській] державі підприємства, адже стратегія оборонної сфери нашої державі якраз полягає в тому, щоб сконцентрувати повний цикл виробництва саме в Україні.

Але це підірве довіру між Білоруссю і Україною, якщо Білорусь не покаже дуже точних механізмів, узгоджених з українською стороною, не покаже, в чому проблеми і як із цих проблем вийти так, щоб приватний капітал не постраждав».

Текст базується на основі матеріалів сайту Білоруської служби Радіо Свобода. Над публікацією працювали Алена Літвінова та Людмила Ваннек.