Радіо Свобода Daily: Олег Сенцов погодився на дві ложки поживної суміші

«Навели мости»-2

Реконструкція Шулявської транспортної розв’язки – одного з найбільших інфраструктурних проектів у столиці 2018 року – дісталася фірмі з орбіти народного депутата Максима Микитася. А це – освоєння 600 мільйонів гривень з бюджету міста з можливістю збільшувати кошторис до півтора мільярда. «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) вже розповідали, що депутат-забудовник Микитась є наближеним до мера Києва Віталія Кличка, а також показували, що цей тендер на реконструкцію мосту, транспортної розв'язки, був розіграний непрозоро. Якою була реакція влади на це розслідування? Чи будуть переглянуті результати тендеру? Хто може понести відповідальність за його розігрування під конкретного учасника? Та якою, зрештою, буде сама розв’язка, адже є цілий рух ініціативних киян, які проти нині затвердженого проекту і просять провести архітектурний експрес-конкурс, в якому би змогли взяти участь альтернативні пропозиції, які чомусь ігнорує столична влада.

2 ложки суміші для Сенцова

Український режисер Олег Сенцов, який голодує в російській колонії, приймає по дві ложки поживної суміші на день, повідомив Радіо Свобода адвокат Дмитро Дінзе.

За його словами, близько тижня тому в Сенцова була друга криза і лікарі вмовили його приймати суміш. «Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього була друга криза зі здоров’ям. Стало погано і його хотіли госпіталізувати для того, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він буде приймати сам під наглядом лікаря. Приймає в день по дві ложки. Утримують у палаті, з голодування виходити не збирається. Каже: «Скільки мене вистачить, стільки і протягну», – розповів адвокат.

Слідами офіцерів ГРУ

Деякі з 12 офіцерів ГРУ, яким 13 липня США пред’явили офіційні звинувачення у зламі комп’ютерів представників Демократичної партії, мають стосунок до України. Про це йдеться у розслідуванні Російської служби Радіо Свобода.

Об’єкт «Вежа», з якого, за версією США, здійснювалися атаки, розслідування пов’язує із засновником руху «Антимайдан» Дмитром Сабліним. Ба більше, військова частина, яка, ймовірно, займалася розповсюдженням вкрадених даних через сайт WikiLeaks і анонімні акаунти в соціальних мережах, має адресу, яка збігається з адресою в розслідуванні Bellingcat про офіцера ГРУ Олега Іваннікова. Саме цей офіцер із позивним «Оріон», можливо, є причетним до катастрофи «Боїнга-777» малайзійських авіаліній в небі над Донбасом у 2014 році.

Повну версію розслідування українською мовою можна буде прочитати на сайті Радіо Свобода вже сьогодні, 20 липня. Російською його можна знайти тут.

Зустріч Трампа й Путіна досі на вустах

Тим часом ніяк не вщухнуть пристрасті навколо зустрічі президентів США і Росії, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Американці бажають знати більше про розмову обох президентів тет-а-тет. У Демократичній партії навіть запропонували викликати на свідчення в Конгрес перекладачку Трампа, аби вона розкрила деталі переговорів. І до цієї пропозиції також прислухаються деякі провідні республіканці. В Україні теж є власний інтерес. На зустрічі нібито обговорювалися «нові ідеї» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив в інтерв’ю російському «Першому каналу» президент Росії Володимир Путін. І, як стверджують джерела «Інтерфаксу України», Київ просить Вашингтон роз’яснити ситуацію з цього приводу. Раніше президент України Петро Порошенко наголосив, що Дональд Трамп «не здав жодної позиції щодо України». Ми також вирішили ще раз згадати про цю зустріч двох президентів і обговорити її результати та значення для України.

Справа Скрипалів: підозрювані встановлені

Cлідчі особливого антитерористичного підрозділу британської поліції дійшли висновку, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та на його дочки Юлії причетні кілька росіян. Слідчі підозрюють більш ніж одну особу, які походять саме з Росії, написало британське агентство Press Association, посилаючись на «джерело, обізнане з перебігом розслідування».

Власне повідомлення про те, що поліція визначила двох підозрюваних в отруєнні Скрипалів, оприлюднила й американська телемережа CNN – так само з посиланням на «джерело, ознайомлене з розслідуванням». За даними цього джерела, обидва вилетіли з Британії після нападу, і про їхній відліт до Москви було надіслане кодове повідомлення, яке перехопили на британській базі на Кіпрі.

Радіо Свобода у Болгарії і Румунії

І про вільний доступ до перевіреної інформації. Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа планує знову відкрити редакції у Болгарії і Румунії для протидії фейкам і зміцнення позицій вільних ЗМІ в цих країнах. Нові редакції мають почати працювати із грудня цього року. Раніше корпорація вже мала служби у цих країнах, до їхнього вступу до Європейського союзу і НАТО. Втім, редакція в Болгарії перестала працювати в 2004 році, а в Румунії – у 2008 році.

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