Радіо Свобода Daily: Путін запропонував Трампу референдум на Донбасі – Bloomberg

Два роки без Павла Шеремета

Два роки минуло з дня загибелі в Києві журналіста Павла Шеремета, але про успіхи у розслідуванні говорити не доводиться. В окремому матеріалі ми зібрали 7 запитань, які потребують відповідей.

Наразі правоохоронці встановили людину, «яку можна ідентифікувати» і яка може бути причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році, повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін в Одесі. Він додав, що аналіз відеоматеріалу дасть можливість встановити особу, яка була на місці подій до вбивства і яка була на відео при безпосередньому мінуванні автомобіля.

Путін про референдум на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін заявив російським дипломатам, що запропонував своєму американському колезі Дональду Трампу провести референдум на Донбасі, щоб вирішити конфлікт у цьому регіоні, повідомило 19 липня видання Bloomberg із посиланням на двох людей, які відвідували закриту зустріч із Путіним. За інформацією журналістів, російський президент погодився не розповідати про цей план публічно, щоб Трамп міг його обміркувати.

В Адміністрації США відповіли, що такі питання не розглядають. А представник Ради національної безпеки США Гаррет Маркус заявив, що організація «так званого референдуму» не мала би «жодної легітимності».

«Кримське досьє»

Тим часом кримські чиновники та наближені до них громадські активісти почали формувати досьє на політиків, журналістів і громадських діячів, які не визнають російської анексії півострова. До списку внесли майже два десятки відомих кримчан і росіян. Що чекає на учасників цього списку, з’ясовували Крим.Реалії.

А тепер залишимо політику позаду й розповімо Вам про простих людей і їхні непрості справи.

Позитивні емоції сповільнюють склероз

Емоції, що рятують життя. Ольга Шульга, завідувач відділення неврології Волинської обласної клінічної лікарні, протягом п’яти років досліджувала групу людей із розсіяним склерозом та з’ясувала, що розвиток хвороби частково пов'язаний з тим, як пацієнт її сприймає. За своє дослідження невролог отримала нагороду в конкурсі «Нагорода «Санофі» молодим науковцям за дослідження в медицині». Радіо Свобода поспілкувалося з лікарем про вплив емоцій на людський мозок та неврологію в Україні.

Музичук про шахи

20 липня відзначили Міжнародний день шахів. Ініціатива свята належить Всесвітній шаховій федерації (ФІДЕ), яку заснували ще 1924 року. Українка Анна Музичук – у трійці найкращих шахісток світу. Минулого року Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу з шахів у Саудівську Аравію через тамтешні звичаї і традиції – втративши при цьому два титули. Тоді Музичук стала «чемпіонкою» українського сегмента соцмережі Facebook. Спеціально до дня шахів Радіо Свобода поспілкувалося з триразовою чемпіонкою світу і триразовою чемпіонкою Європи серед жінок, гросмейстером Анною Музичук – про перші перемоги і шахи як спорт.

Скрипка Моцарта у Львові

У Львів вперше привезли із австрійського Зальцбурга скрипку, на якій грав відомий піаніст, диригент, композитор, педагог Вольфганг Амадей Моцарт. Вона прозвучить на закритті фестивалю класичної музики LvivMozArt 22 липня. Те, що музичний інструмент привезли в Україну – це вияв великої довіри Австрії, наголосила відомий диригент, засновник музичного фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

Любомир Романків і зв’язок з Apple

Любомир Романків один із небагатьох винахідників, чий портрет розміщений у Залі національної слави США разом зі Стівом Джобсом. Українець розробив революційну технологію – спосіб запису інформації магнітною голівкою на твердий диск. Із цим винаходом пов’язують початок ери персональних комп’ютерів. Радіо Свобода поспілкувалося з Любомиром Романківим та розпитало про розробку, без якої, подейкують, могло і не бути Apple. Як він став тим, ким є, та що порадить молодим українцям, читайте у завершальному матеріалі на сьогодні.

Будьте впевнені у своїх силах і прямуйте вперед!

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