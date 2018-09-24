Радіо Свобода Daily: два українські військові кораблі зайшли в Азовське море

Напад на активіста Михайлика

В Одесі увечері 22 вересня стріляли в активіста, лідера місцевого осередку партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він потрапив до лікарні із важким пораненням. У нього, повідомляють місцеві активісти, сталася клінічна смерть, він втратив багато крові. До ранку чоловіка реанімували, але він ще у важкому стані.

Олег Михайлик відомий тим, що критикував чинну владу міста, боровся проти забудов, які він і його соратники вважали незаконними, відстоював збереження архітектурної спадщини.

В Україні і, зокрема, в Одесі за останній рік фізичні атаки на активістів почастішали.

Саме тому черговий напад на громадського діяча розцінюють не лише як злочин щодо конкретної особи, а і як намагання місцевої влади розправитися із тими, хто їй протидіє. Чим відомий Олег Михайлик, а також реакції одеситів, активістів і політиків на замах читайте за лінком.

Українські кораблі зайшли в Азовське море

Два кораблі Військово-морських сил України, що вийшли з Одеси 20 вересня і обійшли окупований Крим і пройшли міст, що сполучає Таманський півострів та Крим (Кримський міст). Паралельно ситуацію з повітря вивчали літаки-розвідники США. Планується, що пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» (його частіше називають кораблем управління – ред.) і морський буксир A830 «Корець» стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі. Обидва кораблі належать до допоміжних, не бойових. Корабель управління «Донбас» A500, до 2001 року плавуча майстерня, збудований 1969 року; буксир «Корець» A830 збудований 1973 року.

Українська делегація на 73-му засіданні Генасамблеї ООН

І від сьогодні до 27 вересня у Нью-Йорку триватиме тиждень засідань високого рівня Організації Об’єднаних Націй, яким розпочнеться 73-є засідання Генеральної асамблеї ООН. Президент України Петро Порошенко виступить під час сесії Генасамблеї ООН 26 вересня. Очікується, що, окрім миротворців, президент згадає про Голодомор, а також на Генасамблеї обговорюватимуть новий проект резолюції ООН, присвячений окупованому Росією Криму, що врахує, серед іншого, питання політичних в’язнів.

Микола Семена: перший рік мовчання

22 вересня виповнилося рік з моменту винесення вироку кримському журналісту, медіаексперту Миколі Семені. Його засудили за невизнання російської анексії півострова. Вирок умовний, але в межах судової санкції Миколі Семені заборонено упродовж двох років займатися публічною діяльністю. Як минув перший рік мовчання, читайте в матеріалі Крим.Реалії.

Українські громади Сірого Клину

Сто років тому українське громадсько-політичне життя вирувало не лише на території України, а й далеко за її межами. Ми вже розповідали про український чинник на Далекому Сході і на Кубані. Ще одним таким осередком стали українські громади Сірого Клину – так називалася територія української колонізації в Сибіру.

«Перечитуючи історію Сибіру, часто ловиш себе на думці, що є сила сибірських сюжетів, які, попри те, що відбувалися далеко від Наддніпрянщини, з повним правом є повною мірою українськими», – зазначає дослідник української історії Сибіру Роман Захарченко. Із ним Радіо Свобода поспілкувалося про Сірий Клин і тамтешній український рух 100 років тому.

Портрет Путіна з гільз

Обличчя Путіна, виготовлене із гільз, привезених із зони бойових дій на Донбасі, зробило її чи не найбільш відомою художницею-концептуалісткою у світі. Дарія Марченко – разом зі своїм арт-партнером Даніелем Гріном – створили цілу серію інсталяцій, арт-об’єктів, які об’єднали під назвою «П’ять елементів війни», де портрет Путіна отримав назву «Обличчя війни». Картини привернули так багато уваги, що чи не кожне світове видання писало про них, а відеозаписами з виставок зарясніли випуски новин. Такою кількістю титульних заголовків (понад 4 тисячі публікацій і відеозвітів) напево не могла би похвалитися навіть поп-зірка світового масштабу. Радіо Свобода запитало Дарію Марченко, чи після стількох публікацій і інтерв’ю є теми, про які ще не писали і не говорили? І як усе почалося?

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