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23 Вересень 2018, Київ 19:04
Суспільство

«Наша наступна інсталяція буде справжньою бомбою» – Дарія Марченко, співавторка портрета Путіна з гільз

Дарія Марченко

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Обличчя Путіна, виготовлене із гільз, привезених із зони бойових дій на Донбасі, зробило її чи не найбільш відомою художницею-концептуалісткою у світі. Дарія Марченко – разом зі своїм арт-партнером Даніелем Гріном – створили цілу серію інсталяцій, арт-об’єктів, які об’єднали під назвою «П’ять елементів війни», де портрет Путіна отримав назву «Обличчя війни». Картини привернули так багато уваги, що чи не кожне світове видання писало про них, а відеозаписами з виставок зарясніли випуски новин. Такою кількістю титульних заголовків (понад 4 тисячі публікацій і відеозвітів) напево не могла би похвалитися навіть поп-зірка світового масштабу.

Скріншот із заголовками статей про «Обличчя війни»
Скріншот із заголовками статей про «Обличчя війни»

Щоб виконати цей портрет, знадобилося 5 тисяч справжніх гільз. Дарія Марченко вже коментувала після першого показу картини в Києві 3 роки тому, що цей портрет – не лише мистецьке, а й політичне висловлювання. Вона переконана, що пропагандистським заявам російського диктатора треба протистояти, в тому числі, й сміливими арт-проектами.

Американський період

Згодом, уже перебуваючи в Америці, українські митці створили «Обличчя грошей» – картину, яка зображує президента США Дональда Трампа. Залежно від освітлення, його обличчя може виглядати гордим, дитячим, суворим або навіть комічним. Художники кажуть, що в портреті використовували дрібні монети, щоб показати, що можна бути багатим і дешевим одночасно. Костюм Трампа зроблений з фішок для гри в покер, «щоб підкреслити азартність американського президента».

Співатори портрету Трампа, виготовленого з монет, Дарія Марченко і Даніель Грін
Співатори портрету Трампа, виготовленого з монет, Дарія Марченко і Даніель Грін

Радіо Свобода запитало Дарію Марченко, чи після стількох публікацій і інтерв’ю є теми, про які ще не писали і не говорили? І як усе почалося?

– Коли ми познайомилися з Даніелем Гріном – із моїм співавтором – і коли все так вийшло у нас, у країні, Даніель був сотником передової фронтової барикади – я вже не могла не відреагувати. Тобто, з Даніелем Гріном ми почали вже використовувати наші «скіли» (навики) стосовно політичної ситуації в Україні.

Повноцінне співавторство

– Вас із Даніелем Гріном називають арт-дуетом. Він співавтор лише двох ваших робіт (обличчя Путіна і обличчя Трампа), чи всієї виставки «П’ять елементів війни»?

– Він повноцінний співавтор! Він не брав участі у піарі (портрету) Путіна – я наполягала на цьому, але він не хотів, тому що він тоді був, грубо кажучи, в крові. Йому було не до інтерв’ю, і він втрачав своїх друзів, втрачав людей, з якими спочатку був на барикаді, потім він їздив на Схід, тому він не хотів піару. Потім ми вирішили, все ж таки, що він теж проявить себе в цьому проекті, я маю на увазі, перед журналістами.

– Ви разом виїхали з України?

Ми мали вирушити, тому що нам було вже зовсім страшно, бо нас, відверто кажучи, дістали погрозами

– Ми ухвалили це рішення протягом одного вечора, буквально за 8 годин спакували наплічники, протягом одного вечора ми вирішили, що ми їдемо, вибрали країни, куди виїжджати, тому що на той момент готувалася наша виставка у Штатах, але вона була ще не готова.

Ми мали вирушити, тому що нам було вже зовсім страшно, бо нас, відверто кажучи, дістали погрозами – там була ціла серія моментів, і ми довгий час не реагували, намагалися триматися, але одного прекрасного дня ми зрозуміли, що треба втікати саме зараз, саме сьогодні.

– А через що вам погрожували? Через вашу діяльність, через ваші висловлювання?

– Я так розумію, що загально не сподобалося, що ми маємо такий вплив на світ, тобто, ми наробили стільки галасу, що такий інструмент в наших руках не дуже приємний для багатьох.

– А чи не пов’язане це з тим, що ви, мовляв, «плануєте створити портрет президента України Петра Порошенка»?

– Я так скажу: ми в подорожі вже 2 роки, об’їхали вже 15 чи 20 країн. Ось ми робимо серію політиків, яку відкрили портрети Путіна і Трампа.

Світові видання про портрет Трампа, виготовлений із монет
Світові видання про портрет Трампа, виготовлений із монет

Ми зробили ці портрети. Це в нас такий глобальний проект, тобто це картини-гіганти, так само як і картини «П’ять першоелементів війни» – вони величезні такі! Ми відкриваємо цю серію і ми зараз працюємо, у нас ідуть перемовини про виставку в Канаді.

Що стосується портрета Порошенка – ми не збираємося його робити зараз, тому що ми не хочемо, щоб наше мистецтво ставало заручником у політичних іграх

Що стосується портрета Петра Порошенка – ми не збираємося його робити зараз, тому що ми не хочемо, щоб наше мистецтво ставало заручником у політичних іграх, особливо зараз, коли готуються до виборів, тобто це не є нашою ціллю. Наша ціль – приводити сприйняття глядача до якогось високого сенсу, розумієте?

У нас була ідея, ми її відчули, ми її оголосили, але робити з цього ажіотаж – я уявляю, що зараз буде, що почнеться. Мені, наприклад, щиро кажучи, цього не треба.

Яким міг би бути портрет Меркель

– А якби ви створювали портрети інших політиків, які відіграють певну роль у ситуації довкола України. Якби ви створювали портрет, скажімо, Ангели Меркель, із якого матеріалу ви б робили?

Щодо Ангели Меркель – у нас були плани. Ми б робили її з каблуків та набойок під каблуки

– Щодо Ангели Меркель – у нас були плани. Ми б робили її з каблуків та набойок під каблуки. При чому, такі різнокольорові, жіночі, вони ж бувають і різних розмірів, і за кольором, тобто обличчя з каблуків. Цей матеріал, він такий цікавий – з одного боку, Європа під каблуком, а з іншого боку, так все по-жіночому трошки і трошки кокетливо навіть.

Дарія Марченко
Дарія Марченко

Таємниця наступного проекту Дарії і Даніеля

Взагалі, коли мене запитують, що наступне, ми не можемо це анонсувати, тому що у нас є домовленості з галереями певними, з партнерами про те, що ми не розказуємо, з чого і що може бути зроблене. Але ми продовжуємо працювати з антивоєнними сенсами і ось можу вам таке сказати, що головною роботою в наступній серії робіт антивоєнних буде інсталяція, в якій буде використаний корпус від справжньої бомби, який за розміром десь більший від 2 метрів 40 сантиметрів. Ось такий буде об’єкт.

– Це буде бомба в прямому і переносному сенсі...

Ви, можна сказати, дізнаєтесь першими про використання бомби в нашій наступній серії. До речі, ця серія скоріше потрапить в Україну

– Так, це буде бомба в прямому і переносному сенсі. Там дуже резонансний концепт, він дуже такий, я б сказала, з гумором і дуже гострий. Ви, можна сказати, дізнаєтесь першими про використання цієї бомби в нашій наступній серії. До речі, ця серія, про яку я кажу, вона скоріше потрапить в Україну і її можна буде побачити, тому що, якщо чесно, ще один дуже важливий момент: мені дуже шкода, що в Україні ми показали лише Путіна, а не показали всі картини, тому що в них дійсно дуже велике значення мають оці всі оптичні моменти, і це все спрацьовує лише при особистому перегляді.

Дарія Марченко і Даніель Грін на тлі своїх робіт
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Дарія Марченко і Даніель Грін на тлі своїх робіт

Даніель Грін

– Розкажіть більше про вашого партнера, про Даніеля Гріна... Про нього доволі мало відомо. Чим він займається?

– Даніель Грін, він зараз займається організацією. Тобто я зараз здебільшого збираю матеріал для наступних робіт наших, а Даніель разом із капітаном Тарасом Левицьким займається організацією Антарктичної експедиції! Це до 100-річчя Національної академії наук України і Українського флоту. Вони збираються на базу (станцію) академіка Вернадського в Антарктиці. І вони будуть знімати фільм про українську частину території в Антарктиці. Тобто, бачите, у нас такий зовсім глобальний підхід до багатьох речей.

Даніель Грін, співавтор серії «П’ять елементів війни»
Даніель Грін, співавтор серії «П’ять елементів війни»

Кохання у всіх сенсах

– А що вас особисто приваблює, окрім створення картин?

Кохання до людей, кохання до жінки, кохання до сім’ї, кохання до країни, така дуже цікава концепція, яку я не хочу розкривати

– У мене є ідея телепередачі, і я працюю над новим проектом, який не має стосунку ні до політики, ні до чого такого. І я дуже вірю в цю ідею, це дуже цікава ідея. Вона стосується кохання.

Кохання до людей, кохання до жінки, кохання до сім’ї, кохання до країни, така дуже цікава концепція, яку я не хочу розкривати. Це те, що мене більш за все відігріває і що реальне, в чому я бачу сенс, тобто я бачу сенс в такому зовсім іншому напрямку, який, мабуть, просто в інший бік іде. Тобто навпаки йде в бік світла і в бік опрацьовування тематики якихось дуже чистих матерій і емоцій.

Покрита голова – спосіб захисту

– Даріє, я помітила, що на багатьох світлинах під час презентації ваших робіт ви стоїте в хустині або з покритою головою. Чи є в цьому якийсь прихований сенс?

Дарія Марченко працює над портретом Путіна. Київ, 23 липня 2015 року
Дарія Марченко працює над портретом Путіна. Київ, 23 липня 2015 року

Коли ти відчуваєш, що віддаєш дуже багато енергії, більше ніж маєш, то ти з покритою головою, тому що це, як твій такий фетиш, ти неначе захищена

– Це дуже цікава тема. Коли я відчуваю себе вільною, свобідною і щасливою, можна це побачити так: я з непокритою головою, з розпущеним волоссям, без макіяжу, без обручок, без браслетів, без нічого. От просто. І я відчуваю себе красивою, сильною, щасливою.

А коли я відчуваю, що мені треба розмовляти про війну і мені треба постійно слідкувати... Я від природи дуже відверта людина, і це не зовсім моє, якщо чесно, ця вся серія і це все. Тобто, коли ти відчуваєш, що ти віддаєш дуже багато енергії, більше, ніж маєш, то ти з покритою головою, тому що це, як твій такий фетиш, тобто ти в цій хусточці і в цих прикрасах і в цьому закритому всьому, відчуваєш: ти неначе захищена. Мабуть, це мої такі лати, я не знаю.

Україна – така благодатна земля

– Я знаю, що ви пишете книжку. Ви не хотіли раніше видавати таємницю, про що ця книжка. Можливо, зараз?

Україна – це така благодатна земля, тому що в Україні нема ніяких скорпіонів, крокодилів, москітів (...) якщо, наприклад, із Латинською Америкою порівнювати, де піцерії охороняються з автоматами...

– Можу вам вперше сказати, як буде називатися книжка. Книжка буде називатися «Війна і мистецтво» – книжка про наш шлях, про наші подорожі, про те, що з нами відбувалося. Коли взагалі мандруєш світом і так от, наприклад латино-американський континент, оглядаєш, починаєш цінувати Україну дуже протягом своїх мандрів.

Розумієш, що Україна – це така благодатна земля, тому що в Україні нема ніяких скорпіонів, крокодилів, москітів. Боже, скільки разів ми, не знаю, могли й померти десь. Це вже я не рахую. І також щодо стосунків між людьми – якщо, наприклад, із Латинською Америкою порівнювати, де піцерії охороняються з автоматами, і де ти просто не можеш після перших сутінок вийти на вулицю, тому що тебе просто вб’ють, ти реально починаєш цінувати свою країну і нашу землю, і я дуже сумую і дуже люблю нашу територію, наших людей, наших дуже глибоких людей.

Дарія Марченко на тлі роботи із серії «П’ять елементів війни»
Дарія Марченко на тлі роботи із серії «П’ять елементів війни»

Мистецтво – це не про галас, це про душу

– Що для вас у мистецтві взагалі є головним?

Ми реально відмовлялися від якихось ідей, в яких ми відчували якусь спекуляцію. Ми шукали сенси, які дійсно повинні вийти від нашої душі до іншої душі

– Сама ціль мистецтва у тому, щоб викликати якусь таку емоцію і викликати розумовий процес, який би привів до якихось глобальних змін у голові глядача. А не у тому, щоб там просто зробити галас або звернути увагу. Тобто це такі дуже серйозні речі.

А знаєте, мистецтво, воно таке, це досить гнучка сфера, в якій відбувається стільки всього. Але от ми максимально чесні були. От від початку до кінця ми зробили якось так все і від душі, і по честі. Ми ніколи не спекулювали нічим. Ми просто робили, як відчували. У нас деякі були моменти, коли ми розуміли, що от якщо ми це зараз зробимо, то це буде знов там зараз розголос чи ще щось. І ми реально відмовлялися від якихось таких ідей, в яких ми відчували якусь спекуляцію. Ми шукали сенси, які дійсно повинні вийти від однієї душі, від нашої душі до іншої душі.

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    Людмила Ваннек

    На радіо Свобода від 1993 року, в українській редакції – від 1995 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, працювала на сцені українських та німецьких театрів та на телебаченні. Переможець міжнародного конкурсу поп-музики в Сараєво. Редактор і ведуча програм «Світ у новинах», «Міжнародний щоденник», «Виклик», «Свобода сьогодні», «Свобода за тиждень», випусків новин. Багато працює над рекламою передач.

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