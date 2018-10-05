Президент Freedom House: «Про ув'язнених у Криму та «ЛДНР» майже не знають у світі»

Зустріч і переговори з президентом України Петром Порошенком, спілкування з родинами українців, незаконно утримуваних в «ЛДНР» та анексованому Росією Криму, а також зустрічі із лідерами громадських організацій і представниками незалежних ЗМІ – такою була програма перебування президента міжнародної неурядової правозахисної організації Freedom House («Дім свободи») Майкла Абрамовітца в Україні. Радіо Свобода посатвило пану Абрамовітцу кілька запитань.

– Хочу виокремити кілька важливих тез: нас турбує ситуація із правозахистом в анексованому Криму та на частині Донбасу, яка наразі перебуває не під контролем України. Ми не бачимо з боку Росії зусиль, щоб поліпшити ситуацію.

нас турбує ситуація із правозахистом в анексованому Криму та на частині Донбасу, яка наразі не контрольована Україною. Ми не бачимо з боку Росії зусиль, щоб поліпшити ситуацію

По-друге, якщо говорити про цілу Україну, то ми засуджуємо тиск на незалежні ЗМІ і також вважаємо, що влада повинна належним чином реагувати на подібні речі, як і на загрози на адресу громадських активістів. Вважаю небезпечним і збільшення кількості нападів радикально налаштованих груп на представників ЛГБТ-спільноти.

– Яким чином у таких випадках діє організація?

– Ми з партнерами – міжнародними правозахисними організаціями (Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline Defenders) звернулись до української влади – вжити заходів щодо нападів на активістів і правозахисників.

За даними українських активістів і правників, упродовж останніх 9 місяців зафіксовані понад 50 нападів на активістів і правозахисників.

Серед жертв нападів - люди, що працюють у сферах боротьби з корупцією, захисту довкілля та прав ЛГБТКІ.

Наша організація підтримує громадянське суспільство в Україні, незалежні медіа і це вкрай важливо для нас.

– Чи можете ви озвучити деталі спілкування з президентом Петром Порошенком?

​– Петро Порошенко висловив сподівання на підтримку з боку «Freedom House» у питаннях звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які утримуються в Росії та на окупованих територіях на Донбасі і в Криму. Після цього про проблеми, пов’язані із цим, ми говорили з родичами українців, яких незаконно утримують у Росії, на непідконтрольній частині Донбасу й анексованому Криму.

Історії цих людей зворушують, але, на превеликий жаль, їх майже не знають поза межами України. Іноді складається враження, що про анексований Крим просто забувають – а там ув’язнені десятки людей!

Наша організація не лише збирає інформацію про них, але й передає інформацію, наприклад, до Конгресу США.

– Згідно щорічних звітів Freedom House, у світі побільшало випадків «відкату» окремих держав від демократії. Як ви це поясните?

– Так, у світі збільшується кількість держав, які готові відмовитись від захисту прав людини, я би назвав це демократичним регресом. Це не може не турбувати. Звернімось до нашого звіту-2018: рівень політичних прав і громадянських свобод знизився у близько сімдесяти державах світу.

Рівень політичних прав і громадянських свобод знизився у близько сімдесяти державах світу

Серед них і країни, які ще 20 років тому ми відносили до таких, які просуваються у напрямку верховенства права і захисту політичних прав та громадянських свобод своїх громадян. Наприклад, Туреччина, де нині спостерігається відкат від демократичного розвитку.

– І як на цьому тлі у цілому виглядає Україна?

– Якщо ви подивитесь звіт, про який уже мовилося вище, то побачите, що Україна перебуває серед «частково вільних» країн, а анексований Крим отримав статус «невільної території», перебуваючи під окупацією Росії.

На жаль, у цілому по Україні ми спостерігаємо певний регрес, і це не можна списати на ситуацію у Криму чи на сході країни.

Це пов’язано із комплексом проблем, пов’язаних з реформами, подоланням корупції тощо. Знаєте, на зустрічі з студентами Інституту міжнародних відносин Національного університету імені Шевченка я наголосив, наскільки важливою для нас є Україна: ситуація в Україні, її поступ до демократії, верховенства права, захисту прав і свобод громадян країни відіграють велику роль для глобального розвитку демократії.

Так, я розумію, що нині Україна бореться за відновлення територіальної цілісності, але при цьому не можна лишати «на потім» підтримку демократичних змін, розвиток громадянського суспільства, незалежних ЗМІ.