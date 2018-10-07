Європейський суд не реагує на голодування – російський адвокат

Голодування Олега Сенцова, яке тривало 145 днів, навряд чи мало вплив на рішення Європейського суду з прав людини щодо того, чи приймати до розгляду його позов, вважає відомий російський адвокат Каріна Москаленко. У 2001 році вона стала першим російським адвокатом, що виступив в ЄСПЛ у Страсбурзі на першому публічному слуханні справи громадянина Росії і виграв першу справу проти Росії. З того часу Каріна Москаленко веде численні справи російських громадян у Страсбурзькому суді, адже Росія є «чемпіоном» серед країн-членів Ради Європи щодо звернення до ЄСПЛ. Адже понад 20% звернень з 47 країн членів Ради Європи надходить з Росії. З Каріною Москаленко Радіо Свобода зустрілося у Празі під час семінару для російських правозахисників, що його проводив інститут CEELI, який проводить підготовку юристів Центральної та Східної Європи.

Один з найдосвідченіших російських адвокатів, Карина Москаленко захищала найзнаменитіших противників Кремля. Серед її клієнтів – колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, колишній нафтовий магнат Михайло Ходорковський, що відсидів десять років у російській тюрмі, діти убитої в 2006 році журналістки Анни Політковської і сім’я колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, якого агенти ФСБ отруїли в Лондоні. У 2008 році пережила отруєння і сама Карина Москаленко, а пізніше її намагалися позбавити ліцензії.

Відомість у Росії їй принесла зокрема і її участь у справах у Європейському суді з прав людини. Проте, виходячи з власного досвіду, вона говорить, що цей суд не піддається на тиск, навіть коли йдеться про дуже високі мотиви.

З того, як діє цей суд, я можу сказати, що не можна розраховувати на те, що він буде втручатися у цю справу, якщо вона буде носити характер шантажу

«Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою випустити усіх українських в’язнів сумління, і в останню чергу його самого. Адже з того, як діє цей суд, я можу сказати, що не можна розраховувати на те, що він буде втручатися у цю справу, якщо вона буде носити характер шантажу», – пояснює Карина Москаленко.

Наприкінці липня Європейський суд з прав людини закликав засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова припинити голодування й прийняти будь-яке лікування, яке покращить його стан. Водночас суд вимагав від Росії невідкладно надати Сенцову необхідне лікування в медичній установі.

Як говорить Карина Москаленко, ЄСПЛ має право вказати будь-якій державі-підписанту Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи, які мають бути вжиті невідкладно. Нещодавно такий «екстрений випадок» реагування ЄСПЛ стався, коли йшлося про загрозу прав журналіста на захист своїх джерел у справі журналістки Радіо Свобода, редакторки програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталки Седлецької. Однак, такі випадки дійсно унікальні, наголошує Москаленко.

Цей суд не є «швидкою допомогою», він часом дуже довго розглядає справи, але у випадках, коли є якась екстрена необхідність, коли є загроза життю, чи загроза тортур

«Цей суд не є «швидкою допомогою», він часом дуже довго розглядає справи, але у випадках, коли є якась екстрена необхідність, коли є загроза життю, чи загроза тортур, тоді цей суд може зробити запит до держави в рамках надання медичної допомоги, чи про стан здоров’я людини», – пояснює російський адвокат.

Як повідомляють ЗМІ, у поданій до ЄСПЛ скарзі Сенцов стверджує, що стосовно нього російською владою мало місце порушення статті 3 (заборона тортур) та статті 5 (право на свободу і безпеку) Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Справу Сенцова ЄСПЛ поєднав зі справою «Україна проти Росії», яка стосується анексії Криму.

Для пояснень у Росії є час до 16 січня 2019 року. Російській владі потрібно відповісти зокрема на питання про те, чи підпадав Сенцов під юрисдикцію Росії, коли його судили.

За підтримку Сенцова постраждало багато росіян

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі. За словами Каріни Москаленко, багато російських людей мистецтва виходили на пікети і демонстрації, зверталися у різних формах до влади, намагаючись зберегти життя Олега Сенцова. Деякі з них постраждали самі – їх звинуватили в адміністративних порушеннях та змусили заплатити штрафи.

«Це – дуже відважні люди, які заявили суду, що вони вважали своїм обов’язком вийти на захист життя свого колеги. За підтримку Сенцова були заарештовані десятки, якщо не сотні людей. Всі затримання відбувалися з грубими порушеннями прав звинувачених, їм було відмовлено у майже усіх клопотаннях захисту і суддя на себе брав функцію звинувачення», – зазначає Каріна Москаленко, яка сама веде у ЄСПЛ три таких справи, як вона каже, від імені «поета, сценариста і режисера».

Голодування Олега Сенцова тривало 145 днів. Він його припинив із 6 жовтня. У своєму листі ув'язнений у Росії український режисер стверджував: йому довелося це зробити через те, що його вирішили примусово годувати в зв’язку з «критичним станом здоров’я» та початком «патологічних змін у внутрішніх органах» без врахування думки ув’язненого.

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