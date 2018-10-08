Радіо Свобода Daily: Медведчук заявив, що Україна має бути вдячна Росії за її дії на Донбасі

Медведчук виступив із позицій Кремля

Лідер українського проросійського руху «Український вибір» Віктор Медведчук виступив в ефірі російського телеканалу «ТВ Центр» із низкою заяв стосовно України, що майже повністю збігаються з позицією Кремля.

Політик, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна, зокрема, заявив, що не вважає Росію агресором щодо України – навпаки, за його словами, Україна має бути вдячна Росії за її дії на Донбасі.

«Я не вважаю, що Росія – агресор», – сказав він і пізніше повторив: «Термін «агресор» – для мене пропагандистський штамп, а не реальність». Саме до «пропагандистських штампів» Медведчук залічив і рішення Верховної Ради України офіційно визнати Росію агресором.

Крім того, заявив Медведчук, українська сторона має бути вдячна російській за те, що та «добровільно взяла на себе обов’язки посередника, це раз, і сторони, що здійснює вплив на «невизнані республіки» «ДНР» і «ЛНР» та їхнє керівництво, це два».

Стисло далі.

Автора статті Володимира Мазуріна про віллу російського телеведучого Дмитра Кисельова в окупованому Криму звільнили з роботи.

Служба безпеки України оприлюднила прізвища ще вісьмох членів приватної військової компанії «Вагнера», які, за її даними, загинули від поранень чи безпосередньо під час бойових дій у Сирії у лютому 2018 року.

А від імені журналіста Радіо Свобода Михайла Ткача шахраї масово почали розсилати підозрілі електронні листи.

Потрапив до рук ФСБ – став «терористом»

В окупованому Криму підконтрольні Росії силовики звинувачують кримчанина Рената Параламова в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Підприємець із Нижньогірського району Криму майже рік тому був затриманий співробітниками ФСБ, пройшов через жорстокі тортури і через це змушений був залишити півострів. Коли ж кримчанин спробував оскаржити незаконні дії російських силовиків, з'ясувалося, що він –​ у розшуку за двома статтями Кримінального кодексу Росії. Його історія заслуговує на вашу увагу й вона тут.

Як гетьман Сагайдачний взяв Москву в облогу

Далі традиційний матеріал на історичну тему. 400 років тому – восени 1618 року – до Москви підійшло Військо Запорізьке на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним. Як він став таким вдалим флотоводцем, до якогось часу взагалі не бачачи моря, та чому його сприймають як людину поважного віку, хоч насправді, коли Сагайдачний помер від ран, йому було не набагато більше від 40 років? Про це та інше Радіо Свобода розповів історик Володимир Сергійчук.

У світі тим часом...

У Латвії оприлюднили повні попередні результати парламентських виборів, які підтвердили перше місце лівоцентристської проросійської партії «Згода», яка здобула 19,80% голосів виборців. Однак правоцентристські партії не планують пропонувати їй участь у новій владній коаліції.

У рамках міжнародної акції «Запали свічку пам’яті» у столиці Угорщини Будапешті вшанували пам’ять жертв Голодомору-геноциду 1932–33 років.

У Барселоні померла оперна співачка Монсеррат Кабальє. Їй було 85 років. Як повідомляє місцеве видання Lavanguardia, із середини вересня мисткиня перебувала у лікарні, переживши за останні кілька років низку операцій.

Патріотична вчителька про роботу на Донбасі

Профтехучилище у місті Гірник Донецької області – під час окупації міста російськими гібридними силами навесні 2014-го – залишалося острівцем України. Колектив продовжував підпорядковуватися українському Міносвіти і вчити дітей за українськими підручниками. Стіни ПТУ вночі вкривалися синьо-жовтими кольорами. Мотором спротиву «ДНР» була педагог Гірняцього ПТУ Інна Долгушина. Як це – бути вчителем-патріотом у маленькому містечку на Донбасі, принципово розмовляти українською в російськомовному середовищі, та як виховувати донбаську молодь? Про це Радіо Донбас.Реалії запитало у самої вчительки – з нагоди Міжнародного дня вчителя, який цього року відзначали 7 жовтня.

Скорик про попсу та поєднання класики і джазу

Маючи ледь не всі почесні звання – від народного артиста до Героя України, найбільше його «підбадьорює» і надихає успіх серед молоді. Каже, в українській культурі «намітився злам»: коли попса почала набридати і дедалі більше людей звертаються до серйозної музики. Про нових «цікавих» композиторів і виконавців, чому український бізнес майже не підтримує класичне мистецтво та чого бракує Київській опері Мирослав Скорик розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, яке завершує цей огляд за вихідні.

Нехай музика вас не лише розслабляє, але й надихає на серйозні роздуми про вічне!

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