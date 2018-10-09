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В этом году областная комиссия признала чрезвычайную ситуацию в Сватово Луганской области Украины 2015 года – тогда там взрывались военные склады – ликвидированной. Но некоторые жители Сватово компенсацию за разрушенное жилье так и не получили. Олег Рыбалкин – один из таких. 3 года назад Кабмин выделял больше 50 миллионов гривен на ликвидацию последствий взрывов. Однако, использована была только половина суммы.

(Материал был впервые опубликован 6 сентября 2018 года, полная версия здесь)

​Картонный домик с надписью «Дякую за мій новий будинок» и стенд с фотографиями разрушенного дома. Так в Северодонецке протестовал у здания областной администрации житель Сватово Олег Рыбалкин. В 2015 году во время пожара на складе боеприпасов возле его дома взорвался снаряд от реактивной системы залпового огня «Смерчь».

2015 год: как взрывались склады в Сватово:

Позже эксперты установили, что дом непригоден для проживания, а на его ремонт нужно более полумиллиона гривен. Однако за 3 года Олег получил только 10 тысяч гривен от районного совета на обустройство нового жилья. А компенсации за разрушенный дом, обещанной государством, так и не дождался. Говорит, что отправлял около полусотни заявлений в различные органы власти, но безрезультатно.

Все перекладывают ответственность на других

«Все перекладывают ответственность на других. Вот уже 3 года прошло. Больше я не знаю, что делать. Объясните мне, почему чиновники, которые представляют государство, не выполняют свои обязанности передо мной?», – рассказал Олег Рыбалкин.

По словам Олега Рыбалкина, к нему выходили некоторые чиновники из областной администрации. Брали документы на сверку. Среди тех, кто общался с пикетчиком, – руководитель управления по вопросам гражданской защиты Владимир Мирошниченко. По его словам, он довел эту информацию до руководителя областной администрации и вскоре вопрос будет решаться за круглым столом.

«Пригласим самого заявителя. Ему будет доведен алгоритм дальнейших действий вплоть до судебного сопровождения заявления в суд», – рассказал Владимир Мирошниченко.

Владимир Мирошниченко также рассказал, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Сватово было разделено между городским советом, районной администрацией и областью. Частным сектором, в котором находится дом Олега Рыбалкина, должна была заниматься городская власть.

Документы для выплаты компенсации отправили в Кабмин, но денег люди не получили – мэр Сватово

Подтвердил это и городской голова Сватово Евгений Рыбалко. Однако, по его словам, они сделали все, что требовалось. Обошли дома, составили все необходимые документы, передали их в Кабмин и в областной штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Однако денег люди так и не получили. А помимо дома Олега Рыбалкина были признаны непригодными для проживания еще 3 поврежденных частных дома.

Ситуация усугубилась в этом году, говорит мэр Сватово Евгений Рыбалко, так как в январе региональная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям пришла к выводу, что чрезвычайная ситуация в Сватово ликвидирована. При этом его, как члена комиссии, на заседание не позвали. Как и тех, кто не получил компенсацию.

Дома разрушены, компенсацию не получили. Кто им помог?

«Почему на эту комиссию не пригласили Рыбалкина, Тарануху, Дьяконова (владельцы разрушенных домов – ред.)? Сказали бы им, что друзья, мы собираемся закрыть мероприятия по ликвидации последствий. Ваше какое мнение? Они бы и сказали, что как можно закрывать? Дома разрушены, компенсацию не получили. Кто им помог? Ландо, они не пригласили городского голову, который является действующим членом комиссии, они же не пригласили и людей, которые больше всех пострадали», – заявил Евгений Рыбалко.

Пожар на складе боеприпасов в Сватово произошел 29 октября 2015 года. Тогда погибло 4 человека. В городе было повреждено около 70 многоэтажек и больше 3 тысяч частных домов. Кабмин принял решение выделить на ликвидацию последствий почти 52 млн. гривен. Однако из-за окончания бюджетного года была использована только половина этих денег, остальные вернулись в казну.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)