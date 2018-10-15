«Я не хохол, я українець. Мені не хотілося, щоб мою країну називали Малоросією» – Ющенко в інтерв’ю білоруському ТВ

Білоруська служба Радіо Свобода

Під час інтерв’ю на 1-му каналі Білоруського телебачення ведучий запитав третього президента України Віктора Ющенка, чи не занадто дорого заплатила Україна за досягнення цілей, яких домагалися люди на Майдані? Чи варті вони булиекономічних наслідків і людських жертв?

Віктор Ющенко відповів, що, звичайно, це було того варте.

«Коли виник Майдан у 2014 році, у більшої частини населення було відчуття, що якщо ми не змінимо стратегічного політичного курсу країни, майбутнього у нас немає», – сказав Ющенко.

«Ми – колонія, яка повертається в своє стійло, в своє історичне місце, цей проект буде називатися малороси, а ми будемо називатися хохлами. Я не хохол, я українець. Мені не хотілося, щоб мою країну називали Малоросією», – заявив третій президент України.

Ющенко також згадав, що першопричиною, яка вивела людей, перш за все студентів, на Майдан, стала відмова влади України від курсу на європейську інтеграцію.

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Ющенко також зазначив, що консолідація 45-мільйонної нації – великий і тривалий проект. Він назвав процеси, які відбуваються в Україні після Майдану, позитивними.

Відповідаючи на запитання про те, чи політична турбулентність в Україні не гальмує розвиток країни, Ющенко відповів, що «для одного покоління українців випало вирішити дуже багато питань: внутрішньої національної інтеграції і стати однією сім’єю, пройти демократизацію, пізнати і полюбити свободу і демократію і, у той же час, інтегруватися у порядки Європи». «Не треба робити висновок, що ми невдахи, просто ці завдання дуже складні», – вважає колишній президент України.

Говорячи про різні погляди окремих політичних сил в українському Парламенті, Ющенко виловився так: «Дерева хитаються від того, що вітер, а не вітер від того, що дерева хитаються».

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