Церковний розкол між Україною та Росією відчули у Німеччині (світова преса)

Німецький телерадіомовник Deutsche Welle повідомляє, що розкол всередині православної церкви між Росією та Україною розповсюдився також і на Німеччину. Американсько-канадське видання Vice публікує матеріал про те, що українська молодь стикається з невпевненістю у майбутньому через корупцію, хитку економіку та нестачу можливостей для працевлаштування. На сторінках ділового видання Forbes йдеться про потужну IT-сферу в Україні, яка приваблює іноземних інвесторів.

В статті німецького телерадіомовника Deutsche Welle йдеться про те, що розкол всередині православної церкви між Росією та Україною розповсюдився також і на інші країни, а саме – на Німеччину.

Три єпископи Російської православної церкви в Німеччині «тимчасово» припинили роботу в рамках єпископської конференції в Німеччині (OBKD), про що повідомив речник єпископівкатолицькому агентству KNA у вівторок.

Цю конференцію православних єпископів заснували у 2010 році у Боні. Вона збирає разом єпископів із семи православних церков, які включають близько двох мільйонів православних християн Німеччини, мовиться у статті.

KNA процитували архієпископа Марка, який очолює російських єпископів, який повідомив, що така перерва конференції була «дуже болісною, але ми не могли б навіть опосередковано схвалити те, що робиться проти православ’я в Україні та Росії».

Автор статті нагадує, що у понеділок Російська православна церква розірвала відносини із Вселенським патріархатом, вважаючи його схвалення прагнення української церкви до незалежності «незаконним».

Якщо остаточне рішення про надання автокефалії українській церкві ухвалять, це «поставить під сумнів російську православну юрисдикцію та панування в Україні, яке датується більш ніж трьома століттями. Російська церква також володіє майном у країні, таким як Києво-Печерська лавра», – йдеться у статті.

Американсько-канадське видання Vice публікує матеріал про те, що українські міленіали (тобто покоління, яке народилося у період з 1981 по 1994-2000 роки) стикаються із невпевненістю у майбутньому через корупцію, хитку економіку та нестачу можливостей для працевлаштування. Одна з найбільш болісних проблем – наслідки війни.

В Україні проживає близько восьми мільйонів громадян віком від 14 до 29, і багато з них бачили війну. Захід здебільшого забув про цю війну, але, за даними уряду, майже 350 тисяч воювали в активному у конфлікті, який забрав життя понад 10 тисяч людей. І багато військовослужбовців – міленіали, наголошує автор.

Молодь України перебуває на перехресті. Згідно з опитуванням українських міленіалів, проведеним Фондом Фрідріха-Еберта та Центром «Нова Європа», найвищим занепокоєнням молодих людей є економічна безпека. Лише 1% респондентів заявили, що заробляють достатньо для комфортного проживання, а решта каже, що їм складно сплачувати рахунки, знайти добре оплачувану роботу, тощо.

Молоді люди, які повертаються з фронту, мають особливі труднощі із влаштуванням свого життя, страждають від пост-травматичного синдрому та інших проблем. «Сьогоднішні ветерани часто повертаються додому, і усвідомлюють, що, хоча вони й готові помирати за свою країну, вони не впевнені, як у ній жити», – цитує автор журналіста Себастьяна Юнгера, який присвятив книгу реінтеграції солдатів у західному суспільстві.

В Україні небагато відомо про те, як влада підтримуватиме ветеранів й допомагати їм з працевлаштуванням. «В тій мірі, в якій Україна досягає успіхів у вирішенні важливих питань, пов’язаних з реформуванням: охорона здоров’я, соціальне забезпечення, боротьба з корупцією – нова Україна, насправді, повинна бути набагато кращим та більш привітним місцем для відновлення життів міленіалів», – цитує автор Мет’ю Роянського, директора Центру Вілсона.

На сторінках ділового видання Forbes йдеться про потужну IT-сферу в Україні. Автор статті – засновник кількох IT-компаній, ділиться своїм досвідом про роботу із українськими фахівцями, а також вказує на проблеми у даній сфері.

Якщо каліфорнійські компанії хочуть розширитися закордон – Україна виглядає ідеальним місцем: низька оплата праці, яскрава соціальна сцена та понад 150 тисяч розробників для найму.

Україна стала хабом для аутсорсингу робочої сили в даній сфері. Але «працювати на аутсорсера і на продукт компанії потребують два абсолютно різних наборів навичок», – пояснює автор.

Він також звертає увагу на кілька проблем у секторі, передусім культурних. Наприклад, те, що українські мілленіали все ще не володіють необхідним рівнем ділової англійської мови, важливої для роботи. Щоб мати справу в Україні та використовувати переваги низької оплати праці, при цьому зберігаючи високоякісну робочу культуру, необхідно зрозуміти одну формулу. У культурному плані в Україні, куди капіталізм прийшов менш ніж 30 років тому, багато що відрізняється, зауважує підприємець.

Тим американцям, які хочуть розпочати бізнес в Україні, він радить постійно бути присутнім в офісі, ні в якому разі не поспішати із набором персоналу, покладаючись на рекрутерів, зберігати прозорість між штаб-квартирою та українським офісом, тощо.

«Хоча й попереду Україну ще чекають певні проблеми, умови життя тут є чудовими, молоде покоління IT-спеціалістів має фундаментальний математичний талант, а вартість переваг беззаперечна. Коли компанія з США зрозуміє формулу використання ефективних важелів впливу в Україні, це значний конкурентний актив, і той, який не залишатиметься у таємниці надовго», – зауважує автор.